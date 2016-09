Oberland Spree erwartet Dresdner SC

© SZ/Uwe Soeder

Fußball. Vor einer Woche sorgten der SV Oberland Spree und der Dresdner SC in der zweiten Pokalrunde für eine der torreichsten Partien: 5:4 nach Verlängerung. Am Sonnabend stehen sich beide Teams erneut gegenüber. Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost geht es nun um Punkte. Der Anpfiff ertönt in Großpostwitz um 15 Uhr. Zum Punktspielstart war der DSC spielfrei, Oberland Spree gewann beim Aufsteiger in Crostwitz mit 3:1.

Die Crostwitzer, die im Pokal beim Hainsberger SV ausgeschieden waren (2:5 nach Verlängerung), gastieren am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Trebendorf. Die zweite Mannschaft des Bischofswerdaer FV ist diesmal spielfrei. Durch den späten Rückzug der FSV Budissa Bautzen II spielt die Liga nur mit 13 Mannschaften.

Auch wenn dieser Vergleich nach nur einem Spieltag hinkt: Am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht Weixdorf den Vorletzten LSV Neustadt/Spree. Für die in die Landesklasse aufgestiegenen Hausherren geht es auf dem heimischen Forstsportplatz vor allem darum, die zuletzt gute Vorstellung im Pokalspiel in Radebeul dieses Mal mit einem Erfolg zu krönen. Die Stärke des Gegners dürfte eine große Unbekannte sein. Mit Florian Franke (Weißwasser), Norman Both (Roßleben), Anton Rolof (Königswartha), Falk Weichert (Zeißig) und Toni Richter (Welzow) haben fünf Stammkräfte den Verein verlassen, aber mit Andreas Zichner von Budissa Bautzen II, Florian Kloß (Kamenz) oder Mike Hänel aus Trebendorf konnten auch gestandene und erfahrene Spieler geholt werden. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. (js/jj)

