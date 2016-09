Oberland Spree bleibt vorn Beim Bischofswerdaer FV II gelingt dem Spitzenreiter ein 1:1. Crostwitz und Weixdorf verlieren ihre beiden Spiele.

Fußball. Nach dem dritten Spieltag der Landesklasse Ost liegt der SV Oberland Spree an der Tabellenspitze. Dem Team um Trainer Stefan Richter reichte dazu ein 1:1 (0:1)-Remis beim Bischofswerdaer FV II. Jan Mecir brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Hannes Graf traf in der 64. Minute zum Ausgleich.

Der Ex-Schiebocker Petr Novotny sorgte in der 90. Minute für den 3:2 (1:1)-Sieg des FSV Neusalza-Spremberg gegen Aufsteiger Crostwitz. Dabei lagen die Gäste durch Treffer von Radim Vechet (45.) und Simon Sauer (69.) sogar zwischenzeitlich vorn. Geschwächt durch eine Rote Karte für Tom Hentschel (63.) kassierte Crostwitz zunächst den Ausgleich (74., Lukas Bouska) und kurz vor ultimo die Niederlage.

Die SG Weixdorf musste beim Liga-Aufsteiger FC Oberlausitz Neugersdorf II eine 2:4 (1:2)-Niederlage hinnehmen. In der achten Spielminute landet ein Flankenball im Strafraum beim Neugersdorfer Routinier Thomas Hentschel. Der 35-Jährige nutzte den Körperkontakt seines Gegenspielers Tobias Kramosch geschickt aus und beide Akteure gingen zu Boden. Der Schiedsrichter pfiff Elfmeter und zeigte Kramosch den Roten Karton.

SG-Trainer Holger Steinhardt platzte der Kragen: „Das ist eine Frechheit! Erstens ist das kein Strafstoß und zweitens nie und nimmer ein Platzverweis! Das war keine Notbremse.“ Tino Hensel verwandelte den Elfer und nur vier Minuten später nutzte Johannes Zintl die emotionale Tiefphase der Gäste zum 2:0. Doch Felix Röthig markierte den Weixdorfer Anschlusstreffer. Auch als David Haist in der 58. Minute wiederum zu einem Zwei-Tore-Vorsprung einlochte, bot die SG paroli. Timotheus Eimert traf nur drei Minuten später zum 2:3. Röthig und Tim Köhne scheiterten mit dicken Chancen. Erst kurz vor dem Abpfiff machte dann Martin Sobe den Neugersdorfer 4:2-Erfolg klar. (jj)

