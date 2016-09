Oberland Spree an der Spitze Wie schon im Pokal setzt sich die Richter-Elf gegen den DSC durch. Weixdorf holt die ersten Punkte, Crostwitz verliert.

© dpa

Fußball-Landesklasse. Es ist nur eine Momentaufnahme, aber eine schöne allemal. Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost hat der SV Oberland Spree die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Stefan Richter setzte sich zu Hause gegen den Dresdner SC mit 3:1 (0:1) durch. Bereits eine Woche zuvor hatte der DSC an gleicher Stelle das Pokalspiel mit 2:3 verloren. Dabei lief es für die Gastgeber in der ersten Halbzeit gar nicht optimal.

Mehrfach verhinderte DSC-Keeper Max Ahnert mit guten Paraden den Führungstreffer für Oberland Spree. In der 41. Minute fiel dann der erste Treffer, allerdings für die Dresdner. Stefan Richter hatte mit einem verunglückten Abwurf großen Anteil am Rückstand seiner Mannschaft, Daniel Pfitzner nahm die Einladung dankend an. Nach dem Wechsel starteten die Platzbesitzer aber die Aufholjagd. Jan Mecir (55.), Marcus Bär (72.) und Robert Himmel (90.) drehten mit ihren Treffern das Spiel.

Über die zweite Niederlage musste Aufsteiger SG Crostwitz quittieren. Bei Fortuna Trebendorf unterlag das Team von Spieler-Trainer Pavel Runt mit 1:3 (0:1). Claudio Henrique Pereira De Souza (7.), Luan Diego Lira (56.) und Orlando Dias Neto (87.) trugen sich bei den Hausherren in die Torschützenliste ein. Michael Müller hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt (77.). Die Crostwitzer mussten die Partie in Unterzahl beenden, weil Routinier Petr Safar in der 63. Minute die gelb-rote Karte sah.

Zwei Wochen nach dem 0:3-Punktspielstart beim FV 06 Laubegast hat die SG Weixdorf den ersten Sieg eingefahren. Vor heimischem Publikum bezwangen die Schützlinge von Trainer Holger Steinhardt das stets unbequeme Team des LSV Neustadt/Spree mit 2:0 (0:0). In einer über weite Phasen ausgeglichenen Partie stellte Dominic Hoffmann in der 69. Minute die Weichen auf Sieg.

„Auch wenn es fünf Euro für das Phrasenschwein sind – es war so ein typisches Spiel, dass der gewinnt, der zuerst ein Tor macht“, stellte Steinhardt fest. Und er sollte recht behalten. Ab der 77. Minute nur noch mit zehn Spielern auf dem Rasen, blieben die Gäste trotzdem gefährlich. David Schmidt hatte für ein überhartes Tackling von hinten in die gegnerischen Beine den roten Karton gesehen. In der 85. Minute musste Weixe-Keeper Tino Kalies Kopf und Kragen riskieren, um den Ausgleich zu verhindern. Im Gegenzug spielten die Hausherren einen Konter sauber zu Ende. Felix Röthig sorgte in der 87. Minute für die Entscheidung.

Ein dickes Lob vom Coach verdiente sich Kalies. Der 25-jährige Torwart war in der Sommerpause aus Rammenau gekommen, spielte zuvor auch in Großröhrsdorf und Cunewalde. „Ein starker Auftritt von ihm. Diese Leistung sollte ihn weiter anspornen“, sagte Steinhardt. Der Trainer freute sich auch über die überzeugende Vorstellung von Riko Klausnitzer. Der etatmäßige Stürmer half als Innenverteidiger aus und machte seine Sache auf der ungewohnten Position sehr gut. „Ich bin heute richtig glücklich. Dieser Sieg ist wunderbar und sollte uns Auftrieb geben“, freute sich der Übungsleiter. (js/jj)

