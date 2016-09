Oberländer Zugvögel Rolf und Gisela Pietschmann campen seit Jahren den Winter über in Marokko.

So langsam wird es Zeit für den zweiten Sommer. Der beginnt bei Gisela und Rolf Pietschmann Anfang November. Die beiden Oberländer sind dann mit Auto, Wohnwagen, Hund und Navigationsgerät auf dem Weg nach Marokko. Nicht nur für ein, zwei Wochen. Nein, für den gesamten Winter inklusive Weihnachten und Silvester. Seit zehn Jahren campieren sie nun schon in der Nähe der Stadt Agadir und tauschen das heimatliche Schmuddelwetter mit 20 bis 25 Grad, viel Sonne und dem Blick auf den herrlich blauen Atlantik.

Nach sechs bis sieben Tagen kommen die Oberländer am Zielort an. Sie fahren über Freiburg bei Stuttgart in Richtung Frankreich, dann quer durch Spanien über Madrid, setzen in Gibraltar mit der Fähre über, um dann noch auf der marokkanischen Autobahn die letzte Etappe zu nehmen. „Der Campingplatz ist dort, wo die Autobahn endet“, sagt Rolf Pietschmann. Vor zehn Jahren war das Ehepaar, das ihr Alter nicht zifferngenau, sondern mit „über 70“ angibt, das erste Mal in Marokko. Vorher reisten sie nach Italien und Spanien. „Nur einmal mussten wir pausieren, weil ich krank war“, schiebt Gisela Pietsch-mann ein. Aber seitdem gehören die fünf Monate immer dem angenehm klimatisierten Marokko.

Auf dem Zeltplatz haben sie inzwischen so manche Bekanntschaft geschlossen. „Es sind viele Franzosen und Deutsche dort, aber auch einige Finnen, Dänen und wenige Holländer“, skizziert Rolf Pietschmann die kleine Gesellschaft. Auch aus der Oberlausitz – aus Weigsdorf-Köblitz – haben sie schon Urlauber getroffen. Nähere Bande knüpfen die Pietschmanns mit denen, deren Sprache sie verstehen, denn Französisch sprechen sie selbst nicht. „Aber dort sind auch Paare aus dem Elsass, die gut Deutsch sprechen“, sagt Frau Pietschmann. Sie helfen, wenn die beiden nicht weiterkommen, beim Übersetzen. Oft passiere das aber nicht – die Marokkaner sind flexibel für ihre Touristen.

Mit den anderen Stammgästen feiern die Pietschmanns auch die Feiertage am Jahresende. „Weihnachten schmückt jeder seinen Wohnwagen mit Lichtern oder einem kleinen Bäumchen, so gut es eben geht“, beschreibt Frau Pietschmann die Stimmung im Dezember. Zwar sei es schon ein bisschen merkwürdig, Heiligabend in kurzen Hosen dazusitzen. Schneematsch und Kälte aus der Heimat vermisst sie aber keineswegs. „Und abends wird es dort auch schon zwischen 18 und 19 Uhr dunkel, da wirken die Lichterketten schon ein bisschen.“ Sie nimmt ein Fotoalbum und zeigt ein Bild mit einer gedeckten Kaffeetafel. Fein geblümtes Geschirr steht bereit. In der Mitte sind einige Scheiben Stollen angerichtet. Die Gäste aber tragen luftige Kleidung und sind sonnengebräunt. „Den Stollen hole ich zu Hause bei Aldi, da ist er am besten“, kommentiert Rolf Pietschmann.

Überhaupt müssen sich die Oberlausitzer mit ihren Essgewohnheiten nicht allzu sehr umstellen: Zwölf Kilometer entfernt liegt Agadir, wo es Supermärkte gibt, wie sie in Europa Standard sind. „Ich wüsste nicht, was es dort nicht gibt“, überlegt der Oberländer. Meist fahren sie mittwochs zum Wochenmarkt ins Nachbardorf, das sie der Einfachheit halber Bananendorf nennen. „Weil es dort so viele Bananen gibt“, lacht Pietschmann. Auf dem Markt decken sie sich wie zu Hause ein – nur, dass Obst, Gemüse und Kartoffeln nicht nur viel sonnengereifter, größer und sehr frisch, sondern auch deutlich preisgünstiger sind.

Angst, dass sie in der Fremde nicht weiterkommen, haben sie nicht. Für die Route gibt es das Navi und vor Ort ist inklusive Krankenhaus vieles wie zu Hause. Auch der Campingplatz hat europäischen Standard samt Waschmaschine. „Marokko ist ein Polizeistaat, dort stehen die Ordnungshüter an jeder Ecke“, sagt Pietschmann. Da fühle er sich eher in Spanien oder Frankreich unsicher. Dass manch Bekannter solch riesige Touren in ihrem Alter nicht mehr machen würden, macht sie nicht nervös. „Wenn das nicht mehr geht, ist es eben vorbei“, sagt er. 2017 erwägen die beiden aber doch, nicht mehr ganz so weit – nur noch bis Spanien – zu fahren. Mit Abwechslung hat das nichts zu tun, denn Ausflüge vom Campingplatz machen die beiden eher selten. Sie genießen Ruhe und Meer.

Die Uhr für die neue Saison tickt also bereits. Mitte November wollen beide dort sein, sonst sind die sonnigen Stellplätze auf dem Campingplatz weg. „Ich fahre ja nicht wegen des Schattens dorthin“, stellt Rolf Pietschmann unmissverständlich klar.

