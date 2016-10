Oberländer wegen Beihilfe zum versuchten Mord vor Gericht Im Fall des Sextäters aus dem Oberland gibt es eine neue Verhandlung. Diesmal ist er aber das Opfer.

Im Fall des verurteilten Zeitungszustellers aus dem Raum Oberland, der seine Tochter jahrelang missbraucht hat, gibt es jetzt eine erneute Verhandlung. Nun steht der Freund der Tochter vor Gericht und muss sich wegen Beihilfe zum versuchten Mord verantworten. Gemeinsam mit einem weiteren Mittäter, der inzwischen verstorben ist, hatte er beschlossen, den Zeitungszusteller umzubringen. Gemeinsam sollen die Männer einen Plan geschmiedet haben, um die Vergehen an der Tochter zu rächen. Sie wollten den Sextäter während seiner Zeitungstour morgens mit einem Auto überfahren und töten, so der Vorwurf des Gerichts.

Der Angeklagte soll dafür über das Internet einen Kleinwagen bei einem Autohaus in Dresden besorgt haben, den der Mittäter dann kaufte. Am 6. August 2014 lauerte der Mitbeschuldigte mit dem Auto dem Zeitungszusteller am frühen Morgen in Friedersdorf auf, der dort mit einem Motorroller unterwegs war. Der Täter soll das Auto auf etwa 70 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben, mit der Absicht den Roller anzufahren und den Zeitungszusteller zu töten. Unmittelbar vor der Kollision habe er abgebremst, weil er sein Opfer dann doch nur verletzen wollte. Es sei zur Kollision mit dem Motorroller gekommen, heißt es im Vorwurf des Gerichts. Der Zweiradfahrer trug unter anderem eine Schulterprellung und Schürfwunden davon. Der Motorroller wurde völlig zerstört.

Zunächst hatte alles nach einem Unfall mit Fahrerflucht ausgesehen. Erst durch die Ermittlungen zum vermeintlichen Unfall kam heraus, dass der Autofahrer vorsätzlich den Mopedfahrer angefahren hatte. Dabei kam auch ans Tageslicht, warum er den Mann hatte verletzen oder sogar töten wollen. So kam der Prozess gegen den Sex-Täter ins Rollen. Dieser ist inzwischen verurteilt worden. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe und Schmerzensgeld an seine Tochter. Die Haftstrafe hat er bereits mit der Untersuchungshaft verbüßt.

Der jetzt Angeklagte Freund der jungen Frau habe sich laut Gericht mitschuldig gemacht, weil er mit dem Kompagnon den Plan schmiedete, das Auto besorgte und dann am jenem Morgen die Tour des anderen übernahm, der ebenfalls als Zeitungszusteller arbeitete. So sollte er Zeit haben, den Plan auszuführen.

Verhandelt wird gegen den jungen Mann am kommenden Donnerstag vor dem Landgericht in Görlitz. (SZ/rok)

