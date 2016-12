Oberländer machen Kinder glücklich Bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton wurden 160 Pakete gepackt.

Viele Pakete wurden gepackt. © Jörg Schubert

Hunderttausende Helfer taten wieder Gutes und unterstützten die diesjährige vorweihnachtliche Sammelaktion für bedürftige Kinder „Weihnachten im Schuhkarton“ – darunter auch Menschen aus dem Oberland. Aus den Sammelstellen in den Jugendhäusern in Neukirch und Wilthen konnten 160 Pakete auf die Reise zu Kindern in Osteuropa gehen. Versehen mit nützlichen Dingen, Spielzeug und Süßigkeiten. Für viele der Kinder, unter anderem in Bulgarien, Polen, Rumänien oder Weißrussland, wird das Päcken aus dem Oberland das einzige Geschenk sein, das sie an Weihnachten bekommen.

„Wir freuen uns sehr über die rege Beteiligung und das ehrenamtliche Engagement“, sagt Susann Krause, Leiterin des Wilthener Jugendhauses. „Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, den Blick nach außen zur richten, zu denen, die nicht so viel haben wie wir.“

Die Jugendhäuser in Neukirch und Wilthen werden vom Neukircher Jugendverein „Valtenbergwichtel“ betreut. Die Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ des Trägervereins „Geschenke der Hoffnung“ fand in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. (cm)

