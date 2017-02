Oberländer erwarten Crostwitz Bischofswerda II. empfängt im Kellerduell Zschachwitz. Der Klassenerhalt ist nur noch schwer zu schaffen.

© Symbolbild: dpa

Fußball-Landesklasse. Die Fußball-Landesklasse Ost startet am Wochenende in die Rückrunde. Im Kellerduell erwartet Schlusslicht Bischofswerdaer FV II den Tabellen-Vorletzten Blau-Weiß Zschachwitz. Die Schiebocker Reserve wird nun von Oliver Lorenz trainiert, weil Sascha Dietze den Verein verlassen hat. Für Lorenz und seine Schützlinge steht eine fast aussichtslose Aufgabe, denn der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt 14 Punkte. Nur fünf Zähler hatte der BFV II in der Hinrunde erspielt, dann aber zog das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) sechs Zähler ab, weil der Verein das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt hatte. Damit starten die Bischofswerdaer mit minus einem Punkt in die zweite Halbserie.

Besser sieht es für den SV Oberland Spree (5.) und die SG Crostwitz aus, wenngleich der Aufsteiger als Tabellenzwölfter abstiegsgefährdet ist. Beide Teams treffen am Sonnabend ab 14 Uhr in Kirschau aufeinander. „Der langzeitverletzte Fabian Reinisch kehrt in den Kader zurück, ansonsten gibt es bei uns keine personellen Veränderungen“, sagt Robert Schubert, Sportchef der Oberländer. Der Crostwitzer Spieler-Trainer Pavel Runt absolvierte mit seiner Mannschaft in der Winterpause ein von ihm organisiertes Trainingslager im tschechischen Bedrichov. (js)

