Oberkommissar a.D. im Bank-Management José Manuel Barroso, Ex-Chef der EU-Kommission, ist jetzt Berater der Bank Goldman Sachs. Das bringt ihn in Verdacht.

Ist sich keiner Schuld bewusst: Jose Manuel Barroso hatte 20 Monate nach dem Ende seiner Brüsseler Amtszeit den Job bei der Investmentbank angetreten. © dpa

Eigentlich hat sich José Manuel Barroso nichts vorzuwerfen. Nach seinem Abschied vom Job des Kommissionspräsidenten (2004 – 2014) wartete er nicht nur 18, sondern 20 Monate ab, ehe er bei einem neuen Arbeitgeber anfing. Doch der hat es in sich: die Investmentbank Goldman Sachs. Er sei „Berater“ und „Präsident ohne Geschäftsbereich“ teilte das Unternehmen schon im Juli mit. Goldman Sachs – da war doch was? Das Haus dient sich gern Regierungen mit monetären Problemen an. Griechenland zum Beispiel. Und es ist auch jetzt in London engagiert, um die Folgen des Brexit abzufedern. Ein feiner Job für den ehemaligen Kommissionspräsidenten und früheren portugiesischen Regierungschef, der dabei sein in zehn Jahren gewachsenes Netzwerk weidlich nutzen könnte. Doch seit der Bekanntgabe des Ämterwechsels kommt Brüssel nicht zur Ruhe. Den Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen, als Barroso-Nachfolger Jean-Claude Juncker offiziell mitteilte: „Präsident Barroso wird nicht mehr als ehemaliger Kommissionschef behandelt, sondern als normaler Interessenvertreter.“ Das hat Folgen: Der 60-Jährige darf den Sitz der EU-Kommission nicht mehr einfach betreten. Er muss sich anmelden und in Begleitung eines Mitarbeiters zu seinem Gesprächspartner gebracht werden.

Um die Einhaltung der juristischen Regeln geht es nur am Rande. Die Frage lautet viel mehr: Darf sich ein Mann wie Barroso, der die EU durch die Finanzmarkt- und Schuldenkrise schleuste, ausgerechnet bei einer Investmentbank eine goldene Nase verdienen, die übrigens am griechischen Desaster nicht ganz unschuldig war? Der Protest brach fast unmittelbar nach der Bekanntgabe bei Kommissionsbeamten selbst aus, inzwischen haben 75 000 EU-Bürger eine Petition unterschrieben, in der Barrosos Engagement als „moralisch verwerfliches Verhalten“ bezeichnet wird.

Barroso könnte noch Probleme bekommen. Juncker hat inzwischen das Ethik-Komitee seiner Behörde eingeschaltet. Ob das allerdings einen Ansatzpunkt für Kritik findet, darf bezweifelt werden. Denn solange juristisch alles in Ordnung ist, bleibt die Moral wohl vor der Tür.

