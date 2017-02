Oberhermsdorfer Straße wird später saniert

Eigentlich sollte die Oberhermsdorfer Straße in Freital schon ab diesem Frühjahr für insgesamt 1,8 Millionen Euro saniert werden. Doch daraus wird nichts. Nachdem das Vorhaben schon im gerade beschlossenen Haushalt erst ab dem kommenden Jahr eingeplant ist, hat die Stadtverwaltung jetzt die Gründe dafür benannt. Demnach müssen für den Baustart noch offene Grundstücksfragen geklärt werden. Außerdem will die Stadt genauer untersuchen lassen, welche Mengen an Abwasser an der Straße abgeleitet werden und welche Auswirkungen das auf den Bau neuer Abwasserleitungen hat. Hierzu seien enge und aufwendige Abstimmungen nötig, heißt es.

Geplant ist, die Verbindungsstraße zwischen Wurgwitz und Oberhermsdorf grundlegend zu sanieren. Dabei sollen auch die Straßenentwässerung und die Leitungen erneuert werden. Außerdem sind neue Straßenlaternen und Bushaltestellen vorgesehen. Die Arbeiten, die sich derzeit noch in Planung befinden, werden sich voraussichtlich in mehreren Etappen über zwei bis drei Jahre hinziehen. Der Baustart ist für 2018 eingeplant. Die Stadt rechnet laut Haushaltsplan mit Fördermitteln von rund einer Million Euro. (SZ/win)

