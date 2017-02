Artikelempfehlung

Obergurig braucht mehr Hortplätze

Obergurig. Im Hort an der Oberguriger Grundschule werden die Plätze knapp. Das bestätigt Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU). „Wir haben für dieses Jahr so viele Anmeldungen, dass wir einige auf die Warteliste setzen mussten.“ Hintergrund ist, dass an der Schule im Sommer wohl wie im Vorjahr wieder zwei erste Klassen eingeschult werden. Dann verlässt aber nur eine vierte Klasse die Schule. Daher gab es jetzt in der Gemeinderatssitzung die Nachfrage, wie es mit den Hortplätzen weitergehen soll.Polpitz ist dennoch zuversichtlich, dass alle Eltern, die einen Hortplatz für ihr Kind brauchen, auch einen bekommen. Denn Platz dafür ist im Schulhaus. Früher wurde dort neben den Hortkindern nämlich auch noch eine Kindergartengruppe betreut, weil der Platz im alten Kindergarten nicht reichte. Seit vor drei Jahren die neue Kita eingeweiht wurde, bestand dafür kein Bedarf mehr. Nun könnten an dieser Stelle ohne großen Aufwand die zusätzlich benötigten Hortplätze geschaffen werden. Dafür braucht die Gemeinde aber eine Genehmigung. „Darauf warten wir noch“, so Polpitz. (SZ/MSM)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/obergurig-braucht-mehr-hortplaetze-3612892.html