Obergrenze noch nicht erreicht Beim Bautzener Stadtlauf gibt es mit 1 696 Aktiven einen neuen Rekord. Organisationschefin Ines Pröhl sieht noch Luft nach oben.

Ines Pröhl ist seit 2013 Gesamtleiterin des Bautzener Stadtlaufes. Sie hofft bis zum Jubiläum 2018 auf noch mehr Starter.

Der Bautzener Stadtlauf zieht seit Jahren regelmäßig über 1 500 Sportlerinnen und Sportler an. Der bisherige Teilnahmerekord von 2015 lag bei 1 658 Finishern und wurde am vergangenen Sonnabend nochmals überboten. 1 696 Aktive absolvierten die Runden in der Bautzener Innenstadt mit Start und Ziel am Postplatz. Die SZ sprach danach mit Organisationschefin Ines Pröhl, die seit 2013 die Geschicke des Stadtlaufes lenkt, der in diesem Jahr bereits zum 23. Mal stattfand.

Frau Pröhl, wo sehen Sie die Obergrenze bei den Teilnehmerzahlen?

Zurzeit sehen wir noch keine Obergrenze. Am wichtigsten sind für uns die Schülerläufe, die Teilnehmerzahlen sind dabei abhängig von den Klassenstärken in den jeweiligen Jahrgängen. In diesem Jahr nahmen auch 117 Bambinis am Wettbewerb teil. Beim Hauptlauf würden wir uns über noch mehr Teilnehmer freuen. Der zweite Familienlauf wurde mit 236 Teilnehmern sehr gut angenommen. Hier freuen wir uns, dass diese Idee aus dem Vorjahr so großen Anklang fand.

Sind Sie mit der Veranstaltung zufrieden oder gab es etwas auszusetzen?

Wir sind als Organisationsteam mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, das Haus der Sorben in die Veranstaltung zu integrieren. So waren die Startnummernausgabe und der Urkundendruck in unmittelbarer Nähe des Start- und Zielbereichs. Es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial.

An einigen Engstellen wie in der Wallstraße sollte dieses Mal die Park- und Radspur am Fahrbahnrand mitgenutzt werden. Hat das funktioniert?

Dieses Versprechen konnten wir leider nicht einlösen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens mit der Stadtverwaltung Bautzen hat sich gezeigt, dass dadurch der Verkehrsfluss deutlich höher beeinträchtigt worden wäre als geplant. Aus diesen Gründen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Strecke so wie in den vergangenen Jahren anzubieten.

Rechnet sich das alles für die beiden veranstaltenden Vereine MSV Bautzen und Bautzener LV Rot-Weiß 90 oder ist der Stadtlauf ein Minusgeschäft? Immerhin haben Sie ja zahlreiche Sponsoren wie die EWB, die Stadt Bautzen und die Kreissparkasse, die die Veranstaltung mit insgesamt 11 000 Euro unterstützen.

Diese Frage kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Die Auswertung erfolgt erst in den nächsten Tagen. Aber grundsätzlich wäre der Stadtlauf ohne die Zuschüsse aus der Sportförderung der Stadt Bautzen nicht durchführbar. Neben den Hauptförderern des Stadtlaufes stellen immerhin weitere 20 Unternehmen aus Bautzen Spenden, Sachpreise oder Leistungen zur Verfügung, wodurch wir diese Veranstaltung attraktiv gestalten können.

Wie viele freiwillige Helfer waren diesmal im Einsatz?

89 freiwillige Helfer waren am Sonnabend aktiv beim Stadtlauf beteiligt.

Wie lange im Voraus beginnen Sie mit Ihren Planungen?

Wir sind schon wieder mitten in der Planung für 2017 und schauen sogar schon auf das Jubiläum 2018. Dann startet der 25. Bautzener Stadtlauf.

Waren Sie von der starken Vorstellung des diesjährigen Siegers Robel Tewelde, der ja noch der U 20 angehört, eigentlich überrascht oder hatten Sie schon im Vorfeld davon gehört, was der junge Afrikaner leisten kann? Es war ja nicht sein erster Start im Landkreis Bautzen.

Wir waren alle überrascht und staunten nicht schlecht über die hervorragende Leistung von Robel Tewelde.

Beim Blick auf 2017: Haben Sie schon einige Neuerungen im Hinterkopf oder wird das recht bewährte Programm so weitergeführt?

Die positive Resonanz der Veranstaltung zeigt uns, dass die vorgenommen Änderungen den Läufern und Besuchern sehr gefallen. Daher wird der Ablauf vermutlich wieder wie in diesem Jahr vonstattengehen. Allerdings wurde uns von der Stadt Bautzen bereits die Sperrung der Schilleranlagen aufgrund notwendiger Straßenbaumaßnahmen im nächsten Jahr angekündigt. Da werden wir eine alternative Streckenführung in diesem Bereich finden müssen. Kleine Besonderheiten gibt es immer. So hatten wir in diesem Jahr die Förderschule G das erste Mal mit dabei und können den Erlös vom Cateringstand des Leo-Clubs Bautzen in den nächsten Tagen übergeben. Auch das Haus der Sorben war in den Lauf integriert. Daran werden wir anknüpfen.

Interview: Christian Kluge

www.stadtlaufbautzen.de

