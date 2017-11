Obere Burgstraße soll saniert werden Vordergründig geht es darum, dass Regenwasser geregelt ablaufen soll.

Symbolfoto: dpa © Sebastian Kahnert/dpa

Radebeul. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung für den Ausbau der Oberen Burgstraße in Lindenau gestimmt. Die Straße soll für rund 450 000 Euro saniert werden. Vordergründig geht es darum, dass Regenwasser geregelt ablaufen soll. Denn über die steile Straße läuft das Wasser aus dem gesamten Gebiet, zum Beispiel von der einmündenden Finsteren Gasse und vom Höhenweg. Zukünftig soll es einen gesonderten Regenwasserkanal geben.

Zwischen Jägerhofstraße und Am Wasserturm ist außerdem eine neue fünf Meter breite Asphaltfahrbahn vorgesehen. Auf der östlichen Seite soll ein 2,20 Meter breiter Gehweg neu gemacht werden. Der wird größtenteils eine Sandoberfläche bekommen, nur am steilsten Straßenabschnitt ist eine Decke aus Betonsteinpflaster geplant. Auf der anderen Seite ist ein Gehweg vorgesehen, der auch als Parkstreifen dienen soll. Von der Finsteren Gasse bis Am Wasserturm ist ein Randstreifen mit Schotterrasen geplant, entlang dessen neun Bäume gepflanzt werden sollen. (SZ/nis)

