Obercunnersdorf feiert ab heute das Abernfest Gesucht wird auch der beste Kartoffelsalat der Oberlausitz. Am Freitagabend geht es los mit einem Fackelumzug. Und dann steigt die Stimmung im Festzelt ... Wer lieber zu Micki Krause nach Putzkau oder zu Angelika Martin nach Zittau fährt, findet das und noch viel mehr unter www.sz-veranstaltungskalender.com . Dort gibt es ganz viele Termintipps aus der Region.

Die Obercunnersdorfer laden am Freitag und Sonnabend zum Abernfest ein. © Mario Heinke

Obercunnersdorf. Beim Dorf- und Abernfest im Ortsteil Obercunnersdorf der Gemeinde Kottmar dreht sich am Freitag und Sonnabend alles um die leckere Knolle. Besucher können zwei Tage lang alle möglichen Oberlausitzer Gerichte aus der Kartoffel probieren. Zum Abernfest gehören natürlich auch „Abernsulloate“. In Obercunnersdorf wird der Beste gesucht. Jeder Abernsulloate-Spezialist kann teilnehmen, es bedarf keiner vorherigen Anmeldung. Kostproben müssen am Sonnabend, zwischen 10 und 11 Uhr im Haus des Gastes (Hauptstr. 65) abgegeben werden. Eine Jury wird die Verkostung vornehmen und die drei Besten werden um 15.45 Uhr im Festzelt prämiert.

Dort und auf dem Festgelände ist auch sonst viel los: Am Freitag, 19.30 Uhr startet das Abernfest mit einem Fackelumzug, begleitet vom Spielmannszug der einheimischen Feuerwehr. Am Abend bis in die Nacht gibt es im Festzelt Musik für Jung und Alt mit Tanzeinlagen der „Flying Boots“. Am Sonnabend, 10 Uhr, öffnet die „Kartoffelmeile“ entlang der Hauptstraße. Bis 17 Uhr haben die Marktstände geöffnet. Im Festzelt veranstaltet der Modeladen Ilona Wenger um 14 Uhr eine Modenschau, 15 Uhr folgt eine „Zaubershow zum Mitmachen“ für Kinder mit Kathrin Kurz. Auf der Festmeile gibt es von 14 bis 16 Uhr Lieder und Gaukeley mit der Gruppe „Gaukelfuhr“, ab 16 Uhr Gaudiwettkämpfe am Feuerwehrdepot. Abends steppt der Bär im Festzelt. Das Fest auf und an der Hauptstraße in Obercunnersdorf kostet keinen Eintritt.

zur Startseite