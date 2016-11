Obercarsdorf kippt das Dorffest Das Dorffest war immer ein Ereignis. Aber der Verein packt die Riesenveranstaltung nicht mehr. Doch er hat neue Ideen.

Das ist Geschichte: Ein Dorffest in Obercarsdorf wird es vorerst nicht mehr geben. © Archiv: Egbert Kamprath

Der Verein Obercarsdorf Event hat vor acht Jahren die Organisation des Dorffestes in Obercarsdorf übernommen. Schon damals war es eine eingeführte Veranstaltung, die immer das ganze Wochenende ging und weit über den Ort hinaus Gäste anzog. Doch das wird dem Verein zu viel, wie seine Vorsitzende Karin Fritzsche informierte. Zwei Probleme sind immer größer geworden. Erstens müssen sich die ehrenamtlichen Organisatoren immer mehr mit der Bürokratie auseinandersetzen. „Im letzten Jahr kam z. B. wenige Tage vor dem Dorffest als Auflage hinzu, blinkende Warnbaken um den Toilettenwagen zu platzieren. Das war dann finanziell wie auch organisatorisch eine Herausforderung in der Kürze der Zeit“, berichtet Karin Fritzsche. Seit der Eingemeindung zu Dippoldiswalde seien diese Tendenzen verstärkt zu bemerken.

Das zweite Problem sind die abnehmenden Besucherzahlen. Im vergangenen Sommer hat das Wetter nicht mitgespielt. Und der Aufwand, um für drei Tage genug Gäste anzulocken, ist enorm, „für unseren kleinen Verein mit zehn engagierten Mitgliedern zu groß“, sagt die Vereinschefin. „Mittlerweile organisieren wir ganzjährig an diesem Event.“

Darum hat sich der Verein ein neues Konzept überlegt. Es gibt jetzt zu jeder Jahreszeit eine Veranstaltung für die Obercarsdorfer, die aber jeweils nur einen Tag dauern soll. Damit entfallen bisherige Kosten für das Festzelt oder die Sicherheitsleute. Künftig soll das Osterbasteln in der Grundschule beibehalten werden und der Kartoffelmarkt Anfang Oktober. Neu vorgesehen ist ein Familiensommerfest am 11. Juni. Sozusagen der Ersatz für das bisherige Dorffest, aber in kleinerem Rahmen.

Die erste Neuheit ist am Wochenende zu erleben. Obercarsdorf Event hat geplant, am kommenden Sonntag, dem 1. Advent, das erste Obercarsdorfer Schneetreiben zu veranstalten. Am Sonntag von 15 bis 19 Uhr treffen sich die Besucher an der Hütte auf der Festwiese in Obercarsdorf. Wer dazu ein Lichtlein mitbringt, erhält einen Gratis-Glühwein, teilt der Verein mit.

