Oberbürgermeister will Parkplatzproblem am Freitaler Klinikum lösen Uwe Rumberg besucht ab sofort Unternehmen der Stadt. Bei der ersten Station wurden zwei Probleme besprochen.

OB Uwe Rumberg startet eine Firmentour durch Freital. © Archiv: Katja Frohberg

Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) plant eine Rathausrunde, um das Parkplatzproblem rund um das Freitaler Klinikum zu lösen. Außerdem sollen Behörden und Vermieter dafür sensibilisiert werden, dass sich mehr Allgemeinärzte in Freital ansiedeln. Das sind die zwei wesentlichen Ergebnisse des Auftakts zu einer sogenannten Unternehmertour, die Rumberg in den kommenden Monaten fortsetzen will. Den Auftakt machte das Helios-Weißeritztal-Klinikum in Freital.

Wie das Rathaus mitteilt, will Rumberg mit der Unternehmertour die heimische Wirtschaft noch intensiver kennenlernen und ein offenes Ohr für die Probleme der Firmen haben. „Eine funktionierende Wirtschaft ist das Rückgrat einer Kommune. Eine Stadt wie Freital profitiert nicht nur direkt von Gewerbesteuern, sondern auch als attraktiver Arbeitsstandort von nachhaltig positiven Effekten auf die Stadtentwicklung“, wird Rumberg in einer Pressemitteilung zitiert.

Neben dem Angebot der Unternehmen seien bei der Tour vor allem Angaben zu den Beschäftigten, die wirtschaftliche Lage, die Zufriedenheit mit den Standortbedingungen sowie Entwicklungsziele zentrale Gesprächsinhalte. „Das ist eine gute Grundlage dafür, um im Dialog einerseits die Wertschätzung der Stadt auszudrücken, andererseits einen Unterstützungsbedarf zu erkennen und Lösungen anzugehen.“

Das Klinikum mit den Standorten Freital und Dippoldiswalde beherbergt unter anderem elf unterschiedliche Fachabteilungen, zwei Notfallambulanzen und zwei medizinische Versorgungszentren. Mehr als 15 000 Patienten werden jährlich stationär behandelt. 34 000 Patienten sind es ambulant. Rund 670 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, weitere 170 in den Versorgungszentren und Servicegesellschaften.

„Das Klinikum ist für Freital und das Umland eine bedeutende Einrichtung. Es trägt maßgeblich zur guten medizinischen Versorgung und zur Attraktivität unserer Stadt bei. Wir sind froh, dass der Konzern mit dem stetigen Ausbau des medizinischen Angebotes und vergangenen wie angekündigten Investitionen in Größenordnungen ein Bekenntnis zum Standort Freital liefert“, so Rumberg. Alle zwei bis drei Monate will er weitere Firmen in Freital besuchen. (SZ)

