Oberbürgermeister Thomas Zenker eröffnet Spätschicht

Thomas Zenker eröffnet die Spätschicht bei RTT Zittau. © Matthias Weber

Zittau. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Bildmitte), Professor Tobias Zschunke, Prorektor Forschung & Entwicklung an der Hochschule Zittau/Görlitz (von links nach rechts), Matthias Schwarzbach, Leiter der Zittauer Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer Dresden, Bert Handschick, Geschäftsführer der RTT Robotertechnik-Transfer GmbH und Ariane Handschick vom RTT-Marketing haben am Freitagnachmittag die diesjährige „Spätschicht“ in der neuen Fertigungshalle von RTT am Hirschfelder Ring im Industriegebiet Weinau eröffnet.

Zehn Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr und erlauben Interessierten einen Blick hinter die Kulissen. Sie eint die Suche nach Fachkräften und qualifiziertem Nachwuchs. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Zittau organisiert den Tag der offenen Unternehmen seit einigen Jahren in Kooperation mit Hochschule und IHK. Seit zwei Jahren läuft der Tag unter dem Begriff Spätschicht. Die Aktion läuft noch bis 20 Uhr.(mh)

zur Startseite