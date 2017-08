Oberbürgermeister startet Altstadt-Party Bereits am Freitagabend gab es einen großen Besucherandrang. Parallel zum Görlitzer Fest feiern die Zgorzelecer.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege und die Landskron Herolde: Sie begleiteten den OB auf seinem Weg durch die Stadt. © pawel sosnowski/80studio.net Oberbürgermeister Siegfried Deinege und die Landskron Herolde: Sie begleiteten den OB auf seinem Weg durch die Stadt.

Der Trend geht zum Mittelalter: Historische Instrumente spielen beim Görlitzer Altstadtfest im wahrsten Sinne des Wortes eine große Rolle.

Für den Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege lag das Kostüm schon am Freitagnachmittag bereit. Wann und wo er sich allerdings seines Anzugs entledigt und die historisch anmutende Bekleidung angelegt hat, bleibt ein Rathaus-Geheimnis. Nur so viel steht fest: Der Görlitzer Oberbürgermeister trägt zur Eröffnung des Altstadtfestes ein Kostüm eines Bürgermeisters. Gut, zumindest eine schicke Nachbildung. Johannes Haß heißt das Mode-Vorbild. Der Mann wurde um 1476 im Vogtland geboren starb 1544 in Görlitz. Johannes Haß war eigentlich hier an der Neiße Stadtschreiber, übernahm aber auch Bürgermeisteraufgaben. Und er war eine der Figuren des Sommertheaters im Stück „Der verräterischen Rotte Tor“. Nun zwängt sich der aktuelle Oberbürgermeister in das Kostüm, dass das Theater zur Verfügung stellt. Nur die passenden Stiefel hat er nicht an. „Die stammen aus dem Stück ,Das Gespenst von Canterville’. Es gab sonst keine in seiner Größe“, verrät Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto.

Aber in diesen Stiefeln war Oberbürgermeister Siegfried Deinege zur Altstadtfest-Eröffnung gut zu Fuß unterwegs. Die Rathaustreppe bewältigt er ebenso mühelos wie den obligatorischen Weg zur Altstadtbrücke in Begleitung der Landskron-Herolde. Siegfried Deinege eröffnet an der Brücke das Fest gemeinsam mit seinem Zgorzelecer Amtskollegen Rafal Gronic. Denn zeitgleich zum Görlitzer Altstadtfest findet das Jakuby Zgorzelec statt. Im Prinzip handelt es sich hier um einen großen Jahrmarkt, ein Fest der Straßenkünstler. Erstmals gibt es in diesem Jahr zudem einen Jakob-Böhme-Tanzabend, zudem eine „Philosophenwiese“. Und natürlich Wettbewerbe wie „Jakobs Schuhwerfen“ und die Wahlen von „Jakob und seiner Frau“. „Es wird ein wunderschönes, weltoffenes Fest“, sagt Siegfried Deinege über die Veranstaltungen in den beiden Städten.

Währenddessen versammeln sich immer mehr Besucher vor der Bühne auf dem Untermark. Es ist die größte auf dem diesjährigen Altstadtfest. Insgesamt gibt es sieben. Die kleinste steht an der Peterskirche. 150 Künstler treten zum Altstadtfest auf. Mitten im Gewimmel am Freitagabend ist Gerd Weise von der Kulturservicegesellschaft. Er trägt ebenfalls Kostüm, wenn auch bei Weitem nicht so ein prächtiges wie der Oberbürgermeister. „Mir gesagt, ich soll doch das bitte anziehen“, sagt er schmunzelnd. Gerd Weise ist für die Koordination des Altstadtfestes zuständig. „Alles läuft nach Plan“, sagt er am Freitagabend. Für die Sicherheit sorgen neben der Polizei 30 Mitarbeiter eines privaten Dienstes. Zwar gibt es keine sogenannten Nizza-Steine, also Betonblöcke, an den Zugängen zum Festgebiet. Die Präsenz der Polizei ist dennoch unübersehbar und die Beamten lassen sich auch schon mal Tascheninhalte zeigen.

Rund 300 Gastronomen, Händler, Schausteller sind in diesem Jahr auf dem Altstadtfest vertreten. „Alle Beteiligten, egal ob Organisatoren oder Bürgerinitiativen, haben eine tolle Arbeit geleistet“, sagt der Oberbürgermeister. Kurz vor 19 Uhr, dem traditionellen Bieranstich auf dem Untermarkt, wird ihm offensichtlich doch etwas warm unter seiner historischen Amtsrobe. „Ich brauch jetzt mal ein Bier“, bittet er und bekommt es. Klar, ein Landskron.

