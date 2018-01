Oberbürgermeister kritisiert die Bahn Nicht nur die Bürger sind verärgert: Auch Thomas Zenker äußerte im Zittauer Stadtrat sein Unverständnis über das neue Bahnhofs-Chaos.

Äußerte im Stadtrat sein Unverständis über das Bahn-Chaos: Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker. © ARchivfoto: Matthias Weber

Zittau. In der Stadtratssitzung am Donnerstag hat Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) sein „tiefes Unverständnis“ über das Chaos am Bahnhof zum Ausdruck gebracht. Schon jetzt sei klar, dass die Fahrstühle und die Brücke über die Bergstraße nicht zum 10. Februar fertig werden, so Zenker. Damit bleibt ungeklärt, wie Gehbehinderte den Inselbahnsteig erreichen sollen, da auch die derzeitige Hilfskonstruktion wegen der dann wieder fahrenden Züge abgebaut wird. Stadtrat Winfried Bruns (Die Linke), Kreisvorsitzender des VdK stimmte in die Kritik ein. Außerdem kritisierte der OB, dass die Nachbarn wieder nicht von der Bahn über die vorfristige Totalsperrung informiert worden seien und nur durch die Stadt Zittau davon erfuhren. Grund ist eine Totalsperrung des Bahnhofs bis zum 9. Februar. Ursprünglich sollte die Sperrung wegen der Umstellung des neuen elektronischen Stellwerks am 2. Februar beginnen und am 9. Februar abgeschlossen sein. Um den Fertigstellungstermin nicht zu gefährden, hat die Bahn die Totalsperrung vorgezogen. (mh)

