Oberbürgermeister empfängt buddhistische Mönche Die Inder haben in Zittau für ein friedliches Zusammenleben geworben und freuten sich über das Interesse an ihrer Arbeit.

Der gelbe Schal ist nicht von der FDP, sondern ein Geschenk der Mönche Venerable Sanghasena und Banthe Nagasena für Oberbürgermeister Thomas Zenker. © Rafael Sampedro

Die buddhistischen Mönche Venerable Sanghasena und Banthe Nagasena aus Indien haben am Montag Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) besucht. Im Arbeitszimmer des OB tauschten sie sich eine Stunde lang mit Zenker über das friedliche Zusammenleben der Religionen und Völker, Interkulturalität und die Ängste der Menschen aus. „Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen, doch wir haben die einfache Kunst verlernt, wie Brüder zu leben“, zitierte Sanghasena den US-amerikanischen Baptistenpastor und Bürgerrechtler Martin Luther King. Außerdem kritisierten die Buddhisten die Vorherrschaft der Wirtschaftsinteressen in der Welt. Thomas Zenker wies auf den Studiengang Business Ethics am Internationalen Hochschulinstitut Zittau hin, der sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen und dem ethischen Management auseinandersetzt. Nach dem Gespräch besichtigten die Gäste den Bürgersaal. „Wundervoll“, sagte Sanghasena und informierte sich zur Arbeit des Stadtrats. Er setzt sich weltweit für interreligiöse Verständigung ein und ist Kandidat für den Friedensnobelpreis 2018. Der Zittauer Mike Wohne, Betreiber des Yoga- und Meditationszentrums Birkenhof in Hartau, lud die Inder nach Zittau ein.

Sanghasena ist der Gründer und Leiter des Mahabodhi International Meditation-Centre in Ladakh, das von einer buddhistischen Organisation im indischen Himalaya betrieben wird. Sanghasena und Nagasenain besuchen während ihrer Reise durch Deutschland verschiedene Städte und halten Vorträge, leiten Meditationen und stellen das von ihnen gegründete Mahabodhi-Projekt vor, dessen Ziel es ist, Kindern aus den entlegenen Hochtälern Ladakhs im indischen Himalaya eine umfassende Schulbildung zu ermöglichen. Seit der Gründung 1986 widmet Sanghasena dem Projekt seine ganze Energie, bei dem die Lehre Buddhas als gelebtes Mitgefühl in Erscheinung tritt. Zum Abschluss ihres Besuchs in der Oberlausitz gestalteten die Inder einen buddhistischen Abend im Yoga- und Meditationszentrum Birkenhof in Hartau.

Am Montag zeigten sie sich sichtlich angetan von dem Interesse, das ihnen entgegengebracht wurde und freuten sich über die Einladung des OB.

zur Startseite