Oberbürgermeister: 2017 werden zehn Filme in Görlitz gedreht Was haben Emma Thompson, Brendan Gleeson und Kate Winslet gemeinsam? All diese US-Stars standen in Görlitz vor der Kamera. Weitere sollen folgen.

Filmdreh „Der junge Karl Marx“ im Braunen Hirsch am Untermarkt in Görlitz. © nikolaischmidt.de

„Görliwood“ bleibt ein gefragter Schauplatz: In Görlitz sollen in diesem Jahr zehn internationale Kinofilme gedreht werden. Das sagte Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos) bei der Görlitz-Premiere des Films „Der junge Marx“, wie der „Mitteldeutsche Rundfunk“ am Sonntag berichtete. Einzelheiten wollte Deinege noch nicht nennen - mit einer Ausnahme: Bereits Anfang März beginnen demnach die Dreharbeiten für eine Neuverfilmung von „Der Zauberlehrling“. Als Kulisse für den Märchenfilm dienen die Altstadt und das Görlitzer Rathaus.

Der Film „Der junge Marx“ von Regisseur Raoul Peck, der offiziell am Donnerstag in die Kinos kommt, wurde zum überwiegenden Teil in Görlitz gedreht. Hauptdarsteller ist August Diehl. Die Neißestadt mit den Gründerzeitfassaden war in den vergangenen Jahren unter anderem Drehort für die mit Hollywoodschauspielern besetzten Filme „The Grand Budapest Hotel“, „Der Vorleser“, „Inglourious Basterds“ und „Jeder stirbt für sich allein“. Deinege sagte, Görlitz habe sich als Dienstleister für die Filmbranche entwickelt und werde den Bereich weiter ausbauen. Derzeit werden in der Region Szenen für den Weltkriegsfilm „Der Hauptmann“ gedreht. (szo/dpa)

zur Startseite