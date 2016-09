Oben angekommen Erstmals in der 25-jährigen Geschichte des Bautzener Wettkampfkletterns schaffte es Lena Perlhofer beim Deutschen Jugendcup unter die Top Ten.

Den letzten Schliff für den Jugendcup holte sich Lena Perlhofer bei der Freiluftvorbereitung im tschechischen Ostrov. © privat

Klettern. Am Wochenende nahm Lena Perlhofer vom MSV Bautzen als Mitglied des sächsischen Landeskaders an den Lead- und Speedwettkämpfen in Neu-Ulm teil. Im zweiten Wettkampfjahr auf Bundesebene konnte sie endlich ihr erstes hohes Ziel – einen Platz unter den besten Zehn – mit viel Ehrgeiz und einer großen Portion Selbstbewusstsein erreichen.

Nach einem mittelmäßigen Ergebnis im Schwierigkeitswettbewerb am Sonnabend konnte Perlhofer am Nachmittag noch einmal all ihre Konzentration und Motivation bündeln und startete mit der viertbesten Zeit in der Qualifikation. Beim Speedklettern geht es im direkten Aufeinandertreffen darum, auf einer genormten Kletterroute den Anschlag am Ende der Tour in einer möglichst schnellen Zeit zu erreichen. Dass dabei oft Zehntel oder gar Hundertstel entscheiden, erfuhr Lena an diesem Nachmittag noch schmerzlich.

Da dieser Wettbewerb im K.o.-System ausgetragen wird, startete die Bautzenerin mit ihrer Zeit gegen die 13. der Qualifikation, Theres Walter aus Berlin. In diesem Achtelfinale ließ sie ihrer Konkurrentin keine Chance und qualifizierte sich damit für die Runde der letzten acht. Schon zu diesem Zeitpunkt war die Freude groß, denn Platz acht war damit schon sicher.

Im Viertelfinale traf Lena Perlhofer auf die zweite sächsische Starterin Marlene Hoffmann aus Dresden. Beide trainieren gemeinsam im Landeskader Sachsen. So ein knappes Ende hatten aber beide nicht erwartet. Nur ein winziger Fehler zu Beginn des Versuches kostete die Bautzenerin den Platz im Halbfinale. Mit nur 0,09 Sekunden Rückstand schlug sie oben an. Immerhin konnte sie sich damit über einen tollen sechsten Platz in diesem Wettkampf freuen. Damit verbesserte Lena auch ihren Platz in der Gesamtwertung des Deutschen Jugendcups. Sie ist nun auf Platz 26 unter den rund 60 Teilnehmern.

Sportklettern ist 2020 olympisch

Nach Richard Kossorz und Robert Hoffmann in den Jahren 2002 und 2003 ist Perlhofer erst die dritte Bautzener Starterin auf nationaler Ebene. MSV-Trainer Dirk Hoffmann: „Dieser Erfolg und die Aufnahme des Sportkletterns ins olympische Programm 2020 in Tokio werden Lena auch in den kommenden Wochen genug Motivation bieten, um weiter fleißig zu trainieren.“ Anfang November steht dann die Revanche auf dem Programm. Perlhofer ist dann bei den Sächsischen Meisterschaften Titelverteidigerin im Speedklettern und es dürfte wieder das Aufeinandertreffen mit Marlene Hoffmann geben. (dh)

