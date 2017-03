Obelisk vor der Vollendung Die Sandstein-Stele ist noch nicht ganz fertig saniert. Bei der Gemeinde ist das Projekt aber zumindest auf eine Art abgehakt.

Der noch nicht ganz fertig sanierte Obelisk bei Streumen wartet noch auf ein Schmuckelement. © Eric Weser

Der Streumener Obelisk wirkt unvollendet. Noch steht ein Gerüst um die historisch bedeutsame Sandstein-Stele, die an das Lustlager August des Starken 1730 bei Zeithain erinnert. Und es gibt auch noch etwas an dem Obelisken zu tun, sagt Steinmetz Frank Witschel vom gleichnamigen Großenhainer Natursteinbetrieb. So liegt in Witschels Werkstatt noch ein Schmuckelement, das an den Obelisken angebracht werden muss. Dabei handelt es sich um ein Wappen mit einer Krone. Weil die Sanierung des Obelisken insgesamt günstiger geworden war als ursprünglich geplant, konnte dieses Extra noch verwirklicht werden. Im März werde der schwere Sandstein-Schmuck aber nicht mehr nach Streumen kommen, so Frank Witschel. Da ein Kran gebraucht werde, müsse der Boden trockener sein, als er derzeit ist.

Für die Gemeinde Wülknitz ist das Thema Obelisken-Sanierung unterdessen bereits abgehakt – zumindest finanziell. Die Räte haben die Schlussrechnung bereits beschlossen. Was nun passiere, damit das Areal rund um den Obelisken nicht bald wieder zuwuchert, wollte Andreas Röhrborn (FDP) am Montag im Gemeinderat wissen. Die Kommune werde sich als Grundstückseigentümerin um die Pflege kümmern, so Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos). (SZ/ewe)

