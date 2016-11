Obelisk des Anstoßes Ein Gedenkstein erhitzt seit Monaten die Gemüter. Nun soll das Umfeld verändert werden.

Stein des Anstoßes ist der Spruch „Wir gedenken der Opfer des angloamerikanischen Bombenterrors“. © René Meinig

Viele Dresdner haben ein Problem mit dem Gedenkstein. Besser gesagt mit seiner Inschrift. Über den Obelisken am Nickerner Dorfplatz wird seit vergangenem Jahr eine emotionale Debatte geführt. Nicht nur in der Politik, auch unter den Bürgern. Stein des Anstoßes ist der Spruch „Wir gedenken der Opfer des angloamerikanischen Bombenterrors“. Die Stadtratsfraktionen von Linken, Grünen und SPD hatten in einem Antrag gefordert, dass die Inschrift verändert werden soll. Im Prohliser Ortsbeirat sorgte das für eine heftige Debatte. Letztlich wurde der Antrag – und damit auch die Umgestaltung des Steins – mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Nun diskutierten die Stadträte über die Problematik. Allerdings wurde der Antrag mittlerweile umformuliert. Das Areal solle so gestaltet werden, dass sowohl die Erinnerung an die Toten der beiden Weltkriege als auch die kritische Auseinandersetzung mit den Ursachen möglich sei. Dennoch bleibt die Zukunft des Steins umstritten. Während Grünen-Chef Thomas Löser verhindern möchte, dass der Obelisk zur Pilgerstätte von Nazis wird, hinterfragten FDP und Freie Bürger, ob das nun für jeden Gedenkstein in Dresden überprüft werden müsse.

Als Geschichtsexperte kam im Stadtrat auch Historiker Justus Ulbricht zu Wort. Er erklärte zunächst, warum die Veränderung der Inschrift in Dresden derart umstritten ist. Demnach sei das durchaus kein Dresdner Phänomen. Der Streit werde hier wegen der Ereignisse um den 13. Februar 1945 nur emotionaler geführt.

Sein Vorschlag: eine Tafel, die die geschichtlichen Umstände der Inschrift erklären soll. Mit 35:28 Stimmen schloss sich die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit diesem Vorschlag an. Nun wird zumindest geprüft, wie das Umfeld des Obelisken entsprechend verändert werden kann. Zuständig ist dafür die AG 13. Februar. (SZ/noa)

zur Startseite