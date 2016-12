Aus dem Gerichtssaal Obdachloser spricht von Notwehr Ein Döbelner steht wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung vor Gericht. Das Verfahren wird fortgesetzt.

Das Amtsgericht in Döbeln. © Symbolbild/Dietmar Thomas

Mehrfach erklärt der Angeklagte in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln, dass die Richterin nicht wüsste, wie es in seiner Gesellschaftsschicht zu geht. „In so einer Situation hat man nur zwei Möglichkeiten: abhauen oder zuschlagen“, sagt er. Der Mann ist obdachlos und bei einer Ex-Freundin untergekommen.

Vorgeworfen werden dem 35-jährigen Döbelner Sachbeschädigung und Körperverletzung. Im Juli 2016 soll er in der Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin am Sternplatz in Döbeln mit der Faust gegen die Scheibe der Wohnzimmertür geschlagen haben, sodass das Glas zerbrach. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Mieter riefen die Polizei. Ebenfalls im Juli 2016 soll er einen Bekannten im Flur von dessen Wohnung in der Franz-Mehring-Straße in Döbeln mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn an der Schulter festgehalten haben. Das Opfer hatte eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Schulterprellung und Nasenbluten.

Dass die Scheibe der Wohnzimmertür zu Bruch ging, gesteht der Beschuldigte. Das soll aber nicht passiert sein, weil er mit der Faust gegen das Glas geschlagen hat, sondern weil seine damalige Lebensgefährtin die Tür zugehalten hat und er mit der Schulter dagegen drückte. Beide waren in Streit geraten. Auslöser für die Auseinandersetzung sollen Fotos gewesen sein, die die Geschädigte von ihrer Oberweite verschickt hatte. „Sie schlug mir mit der Faust ins Gesicht und brach mir das Nasenbein“, erklärt der Angeklagte. „Aus Reflex schlug ich zurück. Sie hielt die Wohnzimmertür zu.“ Auch im zweiten Anklagefall soll Notwehr eine Rolle gespielt haben. Der Geschädigte hatte sich vom Angeklagten für 20 Minuten ein Fahrrad ausgeliehen. Das Rad brachte er aber erst nach vier Tagen zurück. An dem Rad war die Kette kaputt. Der Geschädigte sollte das Fahrrad reparieren. Es kam zum Streit. „Er provozierte mich“, erklärt der Beschuldigte. „Dann ging er rein. Ich dachte, er holt eine Waffe.“ Der Angeklagte folgte ihm. In der Wohnung kam es dann zu der Auseinandersetzung.

„Provozieren ist keine Notwehr“, entgegnete Richterin Weik. „Es sind mir bei Ihnen ein bisschen zu viele Notwehrfälle. Sie haben ein hohes Aggressionspotenzial.“ Daraufhin kommt es zum Wortgefecht zwischen ihm und der Richterin. „Sie wissen nicht, wie es in meiner Gesellschaftsschicht ist“, sagt der Beschuldigte. Unter seinen Kumpels würden Leute, die abhauen, für feig erklärt und weiter verfolgt. Worauf Richterin Weik entgegnet: „Aber ich habe soziale Kompetenz.“

Ob die Aussage des Angeklagten stimmt, kann nicht nachgewiesen werden. Die Geschädigten sind nicht als Zeugen erschienen. Die Zeugin hatte die Ladung nicht erhalten. Warum der Geschädigte fehlte, blieb ungeklärt. Er erhält ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro. Das Verfahren wird fortgesetzt.

