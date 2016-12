Obdachlosenheim zu drei Vierteln belegt An der Erlichtstraße wird seit Anfang der 1990er Jahre in Not geratenen Menschen geholfen. Das honorierte die Stadt jetzt.

Das Meißner Obdachlosenheim bietet aktuell Platz für 30 Personen. © Claudia Hübschmann (Archiv)

Mit einem Präsentkorb in der Hand schaute sich Bürgermeister Markus Renner (parteilos) an Weihnachten in der Obdachlosenbetreuung an der Meißner Erlichtstraße 2 um. Damit wolle die Stadt ihre Achtung vor der Arbeit für in Not geratene Menschen ausdrücken. Besonders in der Weihnachtszeit sei es wichtig, den Bewohnern das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind, so eine Mitarbeiterin der Einrichtung, die seit Anfang der 1990er Jahre Obdachlose betreut. „Familien haben die meisten nicht mehr. Oft sind wir, vor allem die Betreuer, deren Familie”. Gelebte Gemeinschaft etwa bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier und verbindliche Regeln gäben den Menschen einen wichtigen Halt.

Der Meißner Bürgermeister lobte bei seinem Besuch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Stadt und würdigte dessen soziales Engagement. Renners Mitbringsel zu Weihnachten sei für den Silvesterabend bestimmt und kommt dem Gemeinschaftsleben zugute. Beim Verein Obdachlosenbetreuung Meißen wird aktuell 30 Obdachlosen ein Bett zur Verfügung gestellt. Platz zum Schlafen ist für bis zu 45 Personen. (SZ/mhe)

zur Startseite