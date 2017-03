Obdachlosenasyl bleibt geschlossen Die Armensiedlung an der Mauerschleuse wurde vom Stadtrat aufgegeben. Mit nur relativ knapper Mehrheit.

Die Schneewittchensiedlung in Kamenz. Die Stadt gibt das Obdachlosenasyl auf. © Matthias Schumann

Es ist beschlossene Sache: In der sogenannten Schneewittchensiedlung an der Mauerschleuse in Kamenz werden keine Menschen mehr wohnen. Der Stadtrat ist in dieser Woche mit relativ knapper Mehrheit dem Vorschlag des Oberbürgermeisters gefolgt, das Obdachlosenasyl an dieser Stelle endgültig aufzugeben. Zwölf Räte votierten dafür, sieben dagegen. Vor allen die Linkenfraktion sah den Beschluss kritisch, weil er im gleichen Atemzug der Städtischen Wohnungsgesellschaft Aufgaben übertrug, die nicht zu ihren ureigenen gehören. Für die Unterbringung der Obdachlosen wird zumindest vorübergehend Wohnraum der SWG angemietet.

Das Problem ist derzeit nicht akut, da momentan nur zwei Obdachlose in der Stadt registriert sind und betreut werden müssen. Dies geschieht dezentral, da auch das zweite Obdachlosenasyl in der Friedrichstraße 5 derzeit nicht bewohnbar ist. Die Betreuungszahl kann aber stark schwanken. 2016 wurden zwölf Obdachlose registriert. Die Linksfraktion fordert ein ganzheitliches Betreuungskonzept. (szo)

