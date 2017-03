Obdachlosen-Asyl auf dem Prüfstand Am Dienstag tagen in Kamenz gleich drei Stadtratsausschüsse. Es geht auch um die Sicherheit auf der Hutbergbühne und die fünf Verkaufssonntage für 2017.

Im Bauausschuss soll über das Sicherheitskonzept für die Hutbergbühne diskutiert werden. © Matthias Schumann

Verwaltungs- und Kulturausschuss beraten am Dienstag ab 16 Uhr u.a. zur „Unterbringung Obdachloser in der Stadt Kamenz“. Ziel ist es, dem Stadtrat (27. März) zu empfehlen, die Obdachlosenunterkünfte an der Mauerschleuse und in der Friedrichstraße zu schließen. Stattdessen soll geeigneter Wohnraum bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) gesucht werden. 2016 waren in der Mauerschleuse 2 bis 14 insgesamt 16 Obdachlose untergebracht – mit Kohleöfen und Gemeinschafts-WC. Außerdem hält die Stadt ein Gebäude in der Friedrichstraße 5 vor – mit fünf Wohnungen, von denen drei belegt sind. Sowohl hier also auch an der Mauerschleuse seien Instandhaltungen bzw. Renovierungen nötig. Mittlerweile wurde eine leer stehende Wohnung der SWG in Absprache mit der Geschäftsführung „beschlagnahmt“ und mit Doppelstockbetten, einer Singleküche mit Kühlschrank sowie einer Waschmaschine ausgestattet. In den drei Räumen kämen jeweils zwei Personen unter. Die Nutzungsgebühr beträgt 400 Euro, die auf die Obdachlosen umgelegt werden. Das Prinzip ist gesetzeskonform. Damit würde auch die Brand- und Unfallgefahr im Umgang mit Holz- und Kohlefeuerung wegfallen

Weitere Themen der Ausschüsse sind das Bürgerbeteiligungsportal, die Wahl einer Friedensrichterin für Kamenz und Elstra, die Kriterien für die freie Grundschulanmeldung sowie die Verordnung für fünf (!) verkaufsoffene Sonntage 2017. Um 18 Uhr kommt danach der Bauausschuss zusammen. Themen sind u.a. das Sicherheitskonzept für die Hutbergbühne und die Verkehrsberuhigung auf der Nordstraße. Bürger sind im Ratssaal gern gesehen. (szo)

zur Startseite