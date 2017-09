Obdachlose sollen in leeres Asylheim In die ehemalige Außenstelle des Gymnasiums Klotzsche sollen süchtige Wohnungslose ziehen. Der Umbau beginnt nun.

Saniert, doch nie bezogen. Eigentlich sollten in der einstigen Außenstelle des Gymnasiums Klotzsche Asylsuchende untergebracht werden. Die Pläne für das Haus auf der Straße Zur Wetterwarte wurden in der Flüchtlingskrise erstellt. Als die Sanierung abgeschlossen war, kamen aber nur noch wenige Asylbewerber nach Dresden. Bislang stand das Haus daher leer. Nun gibt es dafür andere Pläne. „Der Platzbedarf der Wohnungslosen ist innerhalb der letzten fünf Jahre um 20 Prozent gestiegen“, sagt Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Ab Sommer 2018 soll das Haus deshalb als Wohnheim genutzt werden. 51 Wohnungslose können dort leben. Und es gibt eine Besonderheit:

So sollen in Klotzsche Menschen untergebracht werden, die von einer oder mehreren Substanzen abhängig sind. Dafür müssen noch Umbauten erledigt werden. Die Arbeiten kosten rund 150 000 Euro. Anfang 2018 soll nach einem Betreiber gesucht werden. Derzeit sind in Dresden 320 Obdachlose in städtischen Unterkünften untergebracht. 331 Plätze stehen in Heimen und 16 Wohnungen bereit. (SZ/sag)

