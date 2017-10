Obdachlose erhalten Winterquartier Die Nachtcafés öffnen und bieten für einen Euro einen warmen Schlafplatz. Die Kirchen bieten die Plätze nicht nur Deutschen an.

© Symbolfoto: dpa

Ein Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit, ein heißer Tee und die Möglichkeit zu duschen: Für Dresdner Obdachlose öffnen an diesem Mittwoch die Nachtcafés. Bis Ende März stellen evangelische, katholische und methodistische Kirchgemeinden dafür ihre Räume zur Verfügung. Zwischen 20 und 23 Uhr werden die wohnungslosen Menschen hineingelassen.

Sie dürfen dort auch ihre Wäsche waschen und trocknen lassen. Am Morgen wird ein gemeinsames Frühstück angeboten. Für alles zahlen die Besucher pro Nacht einen symbolischen Beitrag von einem Euro. Außerdem müssen sie helfen, etwa beim Tischdecken oder Saubermachen. Das Angebot ist nicht nur deutschen Staatsangehörigen vorbehalten. „Im Nachtcafé-Koordinierungskreis besteht der Konsens, allen Menschen in ihrer Not beizustehen – unabhängig von ihrer Nationalität“, teilt Mira Körlin mit, Sprecherin der evangelischen Kirche in Dresden. Die Hausordnung könne deshalb in verschiedenen Sprachen gelesen werden.

Im Schnitt suchen 10 bis 15 Menschen pro Nacht Hilfe. In den kalten Januarnächten dieses Jahres waren es zeitweise 25 Obdachlose. Die Heilsarmee war im Frühjahr aus dem Koordinierungskreis für die Dresdner Nachtcafés ausgetreten. Zumindest für eine Nacht in der Woche hätte eine Unterkunft gefehlt. Dafür ist nun die evangelisch-methodistische Kirchgemeinde beigetreten. Die Nachtcafés verstehen sich als Ergänzung zu den städtischen Obdachlosenunterkünften. Rund 300 Helfer sind ehrenamtlich beteiligt. Am 24. Dezember laden sie die Wohnungslosen ins Haus der Kathedrale ein, wo eine kleine Bescherung und ein Kaffeetrinken geplant sind.

