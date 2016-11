Obamas unerfülltes Versprechen Immer noch sitzen Häftlinge in Guantanamo, ohne jemals verurteilt worden zu sein. Die Lage ist vertrackt.

Häftlinge beten in einem Zellenblock von Camp 6 im US-Gefangenenlager Guantanamo. US-Präsident Barack Obama hatte sich zum Ziel gesetzt, das Lager zu schließen. Doch das wird ihm in den letzten Wochen seiner Amtszeit nicht mehr gelingen. © dpa

Sie knien, die Körper gen Mekka gerichtet, die Stirn am Boden. Sechs Männer in einer Reihe, manche in Socken, andere barfuß. Draußen dämmert es. Die Hügel von Guantánamo Bay färben sich schwarz. Auf der anderen Seite der Insel sitzen Matrosen in weißen Anzügen unterm Sternenbanner. Sie feiern den 241. Geburtstag der Navy.

Tausende Kilometer entfernt tobt der Wahlkampf. Der Republikaner Donald Trump will Präsident werden. Er hat versprochen, Guantánamo offen zu lassen. Letztendlich war es aber nur eine Randnotiz. Trump sorgt jede Woche für einen Eklat, die Empörung darüber geht unter im großen Rauschen. Dass da immer noch Männer in einem Lager festgehalten werden, von denen die meisten nie verurteilt wurden, von denen die meisten keine Aussicht auf einen Prozess haben, darüber regen sich nur noch wenige Menschen auf.

Das war mal anders. Am 11. Januar 2002, genau vier Monate nach den Anschlägen vom 11. September, kamen die ersten 20 Gefangenen ins Lager. Aus dem Bauch einer Militärmaschine wurden sie in die Hitze Kubas geworfen. Ein Fotograf der Navy hielt fest, wie die Männer in Orange in Drahtgehegen auf dem Boden knien. Die Bilder gingen um die Welt. Guantánamo wurde zum Schandfleck der USA. Ein rechtsfreier Raum auf kubanischer Erde.

14 Jahre später existiert er immer noch. Die Häftlinge wüssten sehr genau, was in der Welt vor sich geht, sagt Zaki, ein Amerikaner mit jordanischen Wurzeln, der als kultureller Berater im Lager arbeitet. In den Zellenblöcken von Camp 6 gibt es Satellitenfernsehen, 50 Sender sind es angeblich. Der Nachrichtenkanal Al Mayadeen zeigte die TV-Duelle zwischen Trump und Hillary Clinton in arabischer Übersetzung.

Als Barack Obama am Abend des 4. November 2008 genügend Stimmen zusammenhatte, um Präsident zu werden, skandierten die Häftlinge in Guantánamo seinen Namen. Er wollte das Lager schließen, das hatte er ein ums andere Mal versprochen. Zwei Tage nach seinem Amtsantritt im Januar 2009 unterzeichnete er einen entsprechenden Erlass. In Guantánamo übersetzten sie ihn. Sie hängten ihn sogar an die Wand. Irgendwann müssen sie die Zettel wieder abgenommen haben.

In elf Wochen geht Obama aus dem Amt, das Lager ist unter ihm länger offen als unter seinem republikanischen Amtsvorgänger George W. Bush. Obama hat es nicht geschlossen. Vielleicht ist es sein größtes unerfülltes Versprechen. Der Demokrat gibt dem Kongress die Schuld, den Republikanern, aber das ist nur eine Seite der Geschichte. Auch in seiner eigenen Administration war der Widerstand zu groß.

Im Februar versuchte er es noch einmal mit einem Vorstoß. Guantánamo ist seitdem leerer geworden, aber es existiert noch immer. Mindestens 779 Männer wurden seit Öffnung des Lagers 2002 dort festgehalten. Anfang des Jahres waren es noch 105 Häftlinge, jetzt sind es 60. In Camp 6 sitzen 45 Männer. Im hochgeheimen Camp 7, von dem niemand wissen darf, wo es liegt, sind es 15. Unter ihnen ist auch Chalid Scheich Mohammed, der mutmaßliche Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001.

30 in unbegrenzter Haft

Erst vor ein paar Tagen wurde wieder ein Häftling entlassen. 20 weitere Männer sind ebenfalls für den Transfer freigegeben. Dann blieben trotzdem noch 40 Gefangene. Davon wurden zehn entweder von Militärtribunalen angeklagt oder ihre Verfahren sind anhängig. Die übrigen 30 wollen die USA unbegrenzt in Haft halten, weil sie sie für zu gefährlich halten. Angeklagt wurden sie nie.

In die USA dürfen die Gefangenen nicht verlegt werden, das hat der Kongress in einem Gesetz festgeschrieben, die Gelder für solche Transfers sind nicht bewilligt. Für Menschenrechtsorganisationen wäre das ohnehin nur eine Verlegung des Systems Guantánamo auf amerikanischen Boden. „Eine Schließung wäre aus unserer Sicht nur erreicht, wenn die Praxis der Inhaftierung ohne Anklage beendet wird“, sagt der Anwalt Shane Kadidal vom Center for Constitutional Rights, das zahlreiche Häftlinge vertritt.

Fragt man Admiral Peter Clarke, ob er sich darauf einstellt, dass das Lager bald geschlossen wird, verschwindet seine Antwort hinter Konjunktiven. „Wenn wir den Befehl bekämen, Häftlinge fortzubringen, sei es in ein anderes Land oder anderswo- hin, könnten wir das in kürzester Zeit tun“, sagt Clarke. „Wir planen für die Schließung. Das ist die Richtung, die wir vorgegeben bekommen haben.“

Vor drei Jahren hörten über 100 Häftlinge mit dem Essen auf. „Amerika hatte Guantánamo Anfang 2013 vergessen“, sagt Kadidal. „Es waren die Gefangenen, die sich die Öffentlichkeit mit diesem großen Hungerstreik zurückholten.“

Aber irgendwann hörte das Pentagon auf, die Zahlen zu verschicken, wie viele Männer die Nahrungsaufnahme verweigern. Eine „Handvoll“ seien es derzeit, sagt der Arzt. Es interessiert niemanden mehr. Amerika hat Guantánamo wieder vergessen. (dpa)

