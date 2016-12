Obama droht mit Vergeltung für russische Hackerangriffe Der scheidende US-Präsident will bis Mitte Januar einen Bericht über die Attacken vorlegen.

Noch-US-Präsident Barack Obama will noch vorm Ende seiner Amtszeit gegen Hackerangriffe vorgehen. © REUTERS

Nach den auf russische Hacker zurückgeführten Cyberattacken während des US-Wahlkampfs hat Präsident Barack Obama deutlich wie nie Vergeltung angekündigt. Wenn eine ausländische Regierung versuche, den Wahlkampf zu manipulieren, müssten die USA handeln, sagte Obama dem Sender National Public Radio. „Und das werden wir – zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl. Manches davon könnte offen geschehen und publik gemacht werden, manches nicht.“

Zwar machte sich Obama nicht die kolportierte Einschätzung des Auslandsgeheimdienstes CIA zu eigen, wonach Russland durch die Cyberattacken gezielt in die Wahl eingegriffen habe, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Auch achtete er nach Senderangaben darauf, Trumps Lager keine direkte Beteiligung an den Angriffen oder deren Unterstützung zu unterstellen.

Allerdings beklagte Obama mit Blick auf die unterlegene Demokratin Hillary Clinton, dass „die russischen Hackerangriffe mehr Probleme für die Clinton-Kampagne erzeugt haben als für die Trump-Kampagne“. Über Monate hinweg hätten vor allem Clintons E-Mails und Vorwürfe gegen ihre Stiftung sowie „politische Gerüchte um die Demokratische Partei“ im Fokus der Öffentlichkeit gestanden – und Trump habe davon profitiert, sich das Ergebnis politisch zunutze gemacht.

Der scheidende US-Präsident sagte in dem NPR-Interview, er habe sich zum Ziel gesetzt, einen endgültigen Bericht des Weißen Hauses zu den Hackerangriffen noch vor Trumps Amtseinführung am 20. Januar vorzulegen.

Am Donnerstag hatte ein US-Medienbericht für Aufregung gesorgt, wonach Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich an dem Versuch der Wahlbeeinflussung beteiligt gewesen sei. Dem US-Sender NBC zufolge ging es ihm um Rache an Hillary Clinton. Außerdem habe er Korruption in der US-Politik aufzeigen und den Eindruck vermitteln wollen, dass sich Verbündete nicht auf die USA verlassen könnten.

Putin hatte die Hacker-Vorwürfe schon vor Monaten bei einem Treffen mit Obama zurückgewiesen. In einem Gespräch beim G 20-Gipfel in Hangzhou (China) im September sei dieses Thema angesprochen worden, sagte ein Putin-Berater am Freitag bei einem Besuch des Kremlchefs in Tokio. „Dabei gab es von unserer Seite eine klare Antwort“, sagte der Diplomat. Die USA sollten entweder mit den Anschuldigungen aufhören oder Beweise vorlegen, forderte Putins Sprecher Peskow. „Sonst sieht das sehr unanständig aus.“ (dpa)

zur Startseite