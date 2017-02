OB wehrt sich gegen Vorwürfe zu Baumfällungen Löbaus Stadtführung ist wegen des Kahlschlags am Wettiner Platz heftig kritisiert worden. Die Stadt versteht das, aber...

Als vergangene Woche Mittwoch mehrere Bäume am Wettiner Platz in Löbau gefällt worden sind, hat das eine Lawine der Kritik ausgelöst. Löbauer Bürger haben sich per Leserpost an die SZ gewendet oder in sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft gemacht. Stadträte der Bürgerliste sind verärgert gewesen, weil sie sich über die Baumfällungen nicht informiert fühlten. Sie alle sind mit der Löbauer Stadtführung hart ins Gericht gegangen und haben kein gutes Haar an der Entscheidung gelassen, die Bäume abzusägen. Auch, wenn an deren Stelle mit der Sanierung des Wettiner Brunnens und der umliegenden Grünflächen im Sommer ein Vorzeigeobjekt entstehen soll. Löbaus Stadtführung verteidigt nun ihren Entschluss, kann den aufgebrandeten Unmut aber auch ein Stück weit nachvollziehen.

Beschwerden in der Fülle, wie sie es öffentlich in den Medien gegeben hatte, sind im Löbauer Rathaus nicht eingegangen. Wie Bauamtsleiter Albrecht Gubsch mitteilt, habe es lediglich zwei Anrufe von verärgerten Löbauern gegeben. Denen sei laut Stadt anschließend sachlich die Notwendigkeit der Fällungen erklärt worden.

Gegenüber Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) sei sogar Zustimmung für die Fällaktion geäußert worden. „Aber das kann sich bestimmt niemand vorstellen“, sagt das Stadtoberhaupt. Die Kritik, die etwa von Stadträten der Bürgerliste geübt worden ist, nichts von den Fällungen gewusst zu haben, lassen OB und Bauamtsleiter derweil nicht gelten. „Es gab die Möglichkeit, sich bei mir über die Pläne zu informieren. Das habe ich auch den Stadträten mehrmals angeboten. Gekommen ist niemand“, sagt Albrecht Gubsch. Deswegen könne sich auch niemand der Räte beschweren. Übrigens: Es sei nicht das erste Mal vorgekommen, dass sich Stadträte nicht für Baukonzepte der Stadt interessiert hätten. Gubsch nennt das Beispiel Kreiselbau. Als dafür die Pläne zur Einsicht ausgelegen haben, habe bis auf den Seniorenrat und den Kreisseniorenrat niemand aus dem Stadtrat davon Notiz genommen, so der Bauamtsleiter. Oberbürgermeister Buchholz beteuert zudem, mehrmals über das Thema Brunnensanierung in den städtischen Ausschüssen berichtet zu haben. „Wir haben lange um die Fördergelder gekämpft. Es war nie ein Geheimnis“, sagt Buchholz. Die Kritik von Anwohnern – einige haben regelrecht um die Bäume getrauert und auf dem Wettiner Platz sogar Blumen niedergelegt – können Löbaus Stadtverantwortliche zum Teil verstehen. „Man lernt immer dazu und vielleicht wäre eine Ankündigung der Fällarbeiten sinnvoll gewesen“, so Dietmar Buchholz. Sinnvoll, aber für die Stadt keine Pflicht. Denn dort wo gefällt wurde, würde es sich um ein städtisches Grundstück handeln. Anwohner des Wettiner Platzes seien außerdem nicht direkt von den Arbeiten betroffen gewesen, so Löbaus Stadtoberhaupt.

Dass Bürgern etwas an der grünen Lunge am Wettiner Platz gelegen hat, zeigen die aktuellen Unmutsäußerungen. Ähnlich ist es vor ein paar Jahren entlang der Straße zum Honigbrunnen gewesen, als auch dort zahlreiche Bäume gefällt worden sind. Die Stadt hat die Fällaktion damals mit einer Sicherungsmaßnahme begründet.

Baumfällungen sind also immer ein heikles Thema. Besonders in Löbau. Bauamtsleiter Albrecht Gubsch stört dabei aber die einseitige Sichtweise. Würden Bürger eigene Interessen durchsetzen wollen, können sich die Meinungen aber schnell ändern. Gubsch erinnert sich etwa acht Wochen zurück: „Da hat die Stadt viele großzügige Angebote erhalten, Weihnachtsbäume abholen zu können“, sagt er und liefert direkt die dazugehörige Erklärung nach. „Weil die Leute ihre 15 Meter hohen Blaufichten nicht mehr im Garten haben wollten“, so Gubsch. Darüber habe sich letztendlich aber niemand beschwert. Ganz im Gegenteil: „Manche waren verärgert wenn wir ihren Baum nicht abgeholt haben“, sagt der Bauamtsleiter. Seitdem die Stadt ihre Pläne öffentlich machte, wie der Wettiner Platz einmal aussehen soll, ist der Sturm der Entrüstung etwas abgeflaut. Im Mai soll es losgehen und Brunnen samt umliegenden Areal nach historischem Vorbild wieder aufgebaut werden. Das kommt gut an. Vor allem auf Facebook haben Bürger dafür ihr Wohlgefallen ausgedrückt. Die Stadt hofft nun, dass ein schöner Platz entstehen wird, an dem sich alle Löbauer erfreuen können.

