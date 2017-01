OB-Wahlkampf schon eröffnet? Nach einer Äußerung des Bündnisgrünen Heiko Schulze gibt es jetzt Kritik.

In der Kritik: bündnisgrünen Stadtrat Heiko Schulze. © Claudia Hübschmann

Als schlechten Stil und eine Beleidigung des Gastgebers hat jetzt der Vorsitzende der Links-Fraktion im Meißner Stadtrat Ullrich Baudis ein Statement des bündnisgrünen Stadtrats Heiko Schulze bezeichnet. Der Vorsitzende der Fraktion von SPD, Freien Bürgern und Grünen hatte zum Neujahrsempfang im Meißner Theater gesagt: „Mein persönlicher Wunsch wäre es mit Blick auf das Jahr 2018, dass sich dieses Jahr eine Alternative zum derzeitigen Oberbürgermeister herauskristallisieren würde, die für die Meißner wählbar ist.“ Ein neuer frischer Wind an der Spitze der Verwaltung würde der Stadt guttun.

Kritik an Oberbürgermeister Olaf Raschke hatte es in den vergangenen Wochen vor allem mit Bezug auf das plötzlich und anfangs unbegründet gesperrte Ratsinformationssystem gegeben. Späterhin war der Schritt mit Verweis auf ein problematisches Gerichtsurteil zu den Unterlagen begründet worden. Raschke hatte in der Frage Fehler eingeräumt und angekündigt, daraus lernen zu wollen. Trotzdem bleiben die Vorlagen nicht abrufbar.

zur Startseite