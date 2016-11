OB trifft Unternehmer

Das Rathaus von Bischofswerda © Steffen Unger

OB Holm Große hat in der vergangenen Woche mit dem Unternehmer Max Aicher Gespräche geführt. Dazu reiste er zum Sitz der Unternehmensgruppe nach Freilassing in Bayern. Das Treffen sei im Rahmen dessen gelaufen, was ihn in Sachen Wirtschaftsförderung in die Unternehmen führt, sagte Große. Inwieweit es konkrete Absprachen zur Entwicklung am Standort der Firma Aicher in Bischofswerda gab, sagte er nicht. In einem früheren SZ-Gespräch betonte Große, der Aicher-Standort sei prägend und neben dem städtischen Areal mit 22 Hektar in Nord einer mit Entwicklungschancen für Industrie. Max Aicher ist Firmengruppeninhaber sowie Eigentümer und Geschäftsführer der Max Aicher Bischofswerda GmbH & Co. KG.

Am Freitagabend hatte die Stadt mehr als 100 Gäste bei ihrem Unternehmerempfang auf dem Butterberg. Große sprach dort unter anderem dazu, was seine Verwaltung tun muss, „damit die Menschen und die Wirtschaft in der Gemeinde eine Zukunft besitzen oder sehen.“ (SZ/ass)

