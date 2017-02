OB spricht bei Kinofilm-Premiere Am Sonntag wird „Der junge Karl Marx“ im Filmpalast in Görlitz gezeigt, vor dem Bundesstart am 2. März.

OB Siegfried Deinege wird ein paar einführende Worte zu Karl Marx sagen. © Stadtverwaltung

Der Oberbürgermeister fungiert am Sonntag als prominenter Pate für „Der junge Karl Marx“. Wie die Neue Visionen Filmverleih GmbH aus Berlin mitteilt, wird der Film an diesem Sonntag um 10.30 Uhr im Görlitzer Filmpalast gezeigt. Bevor der 118 Minuten lange Streifen über die frühe Freundschaft zwischen Karl Marx und Friedrich Engels startet, wird OB Siegfried Deinege das Wort ergreifen und ein paar einführende Worte zu Karl Marx sagen.

Der preisgekrönte Film war im Herbst 2015 auch in Görlitz gedreht worden – hauptsächlich im Braunen Hirsch auf dem Untermarkt. Auch die Hauptdarsteller August Diehl, Stefan Konarske und Vicky Krieps waren damals in Görlitz. In weiteren Rollen sind Alexander Scheer, Hannah Steele, Olivier Gourmet und Michael Brandner zu sehen. Die Neue Visionen Filmverleih GmbH beschreibt den Film, der bundesweit erst am 2. März startet, als „großes historisches Kino über die Begegnung zweier Geistesgrößen, die die Welt verändern und die alte Gesellschaft überwinden wollten“. Regie bei der deutsch-französisch-belgischen Koproduktion führte der aus Haiti stammende Raoul Peck. (SZ)

Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

