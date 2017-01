„OB schränkt Meinungsfreiheit ein“ Sitzungsunterlagen des Stadtrats und seiner Ausschüsse dürfen vorab nicht mehr im Internet veröffentlicht werden.

„Die Maßnahme dient dazu, dass sich die Stadträte nicht schon vor sondern während der jeweiligen Sitzung eine Meinung bilden“ – OB Olaf Raschke. © Claudia Hübschmann

Eine Entscheidung aus dem Büro des Stadtrates sorgt für Verwunderung, sogar für offenen Protest: Seit Anfang des Jahres veröffentlicht die Verwaltung auf Geheiß des Oberbürgermeisters Olaf Raschke (parteilos) nicht mehr die ausführlichen Unterlagen für Stadtratssitzungen und Ausschüsse online im Ratsinformationssystem der Stadt. Als Begründung dient eine Entscheidung des Bautzener Oberverwaltungsgerichts, die es einer Stadträtin aus Freiberg untersagt hatte, weiterführende Unterlagen zu Tagesordnungspunkten des Rates selbstständig zu veröffentlichen.

Eine Vergleichbarkeit dieses Falles mit der bisherigen Praxis in Meißen ist zwar nicht erkennbar. Trotzdem fühlt sich der OB an die Rechtsprechung gebunden und sieht die Änderung deshalb als korrekt an. „Außerdem dient die Maßnahme dazu, dass sich die Stadträte nicht schon vor sondern während der jeweiligen Sitzung eine Meinung bilden“, sagt Raschke der SZ. Viele sehen das anders. So erklärt etwa Meißen TV in einer Stellungnahme: „Wie uns mitgeteilt wurde, werden auf Anweisung des Oberbürgermeisters ab sofort vor Sitzungen keine Beschlussvorlagen mehr veröffentlicht. Bisher wurde die Transparenz der Entscheidungsprozesse durch Beratungen in Geheimsitzungen behindert. Nun sollen die Bürger auch bei öffentlichen Beratungen erst in der Sitzung die Inhalte erfahren. Damit wird jegliche demokratische Willensbildung im Vorfeld von Beschlüssen endgültig unmöglich“, heißt es darin.

Mit Vehemenz reagierte auch Linken-Stadtrat Andreas Graff. An den OB adressiert schreibt er: „Mit welchem Recht interpretieren Sie eine Rechtsprechung falsch und nehmen Entscheidungen vor, die die demokratischen Mitbestimmungsrechte der mündigen Bürger unserer Stadt einschränken?“ Das Vorgehen sei ein Verstoß gegen das Rechtsstaatssystem, weil die Stadträte ausgegrenzt worden seien. Ähnlich reagierte der Chef des Kulturvereins Walter Hannot. Derartige Vorgehensweisen zur Einschränkung von Demokratie und Meinungsfreiheit würden den Anspruch von Politikern untergraben, mehr auf den Bürger zuzugehen, sagte er.

In einer E-Mail an den Leiter des Stadtratsbüros Hardy Bollenbach äußert auch Wolfgang Tücks, Vorsitzender der Fraktion U.L.M., sein Unbehagen ob der Entscheidung: „Die juristische Schlussfolgerung der Verwaltung teile ich ausdrücklich nicht. Der Sachverhalt ist mit der bisherigen Praxis hier in Meißen nicht vergleichbar. Sollte die aktuelle Praxis der Verwaltung beibehalten werden, werde ich bei den Fraktionen darum werben, dieses Thema gerichtlich klären zu lassen.“ (SZ/mhe)

