OB Rumberg hält an Ballsäle-Rettung fest Freitals Stadtchef hofft auf Fördermittel. Alternativen sind kein Thema – vorerst.

Die Rathausspitze um Oberbürgermeister Uwe Rumberg geht weiterhin von einem Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf (BC) als Veranstaltungshaus aus. „Ich bin immer noch überzeugt, dass wir die Ballsäle als solche erhalten können“, sagte er der Sächsischen Zeitung. Mit dem Kauf durch die städtische Wohnungsgesellschaft WGF sei das Gebäude erst einmal in kommunaler Hand. Zurzeit gebe es zwar Einschränkungen wegen Brandschutzauflagen. Dadurch könnten weniger Tickets verkauft werden. Der Saal könne aber grundsätzlich weiter betrieben werden.

Die eigentlich geplante, schnelle Sanierung der Ballsäle war im Mai abgesagt worden. Die Kosten werden mit rund zwei Millionen Euro veranschlagt. Das kann die WGF nicht allein stemmen. Deswegen ist die Stadt nun mit der WGF auf der Suche nach Fördermitteln. „Wenn uns das gelingt, kann es saniert werden und dauerhaft eine Veranstaltungshalle bleiben“, so Rumberg. „Wenn uns das nicht gelingt, muss man sich ehrlich in die Augen schauen und neu überlegen. Aber das ist derzeit kein Thema. Wir arbeiten weiter an dem Konzept, die Ballsäle zu erhalten.“ Wann ein Entscheidung fällt, ist offen.

