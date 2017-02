OB Raschke legt Aufzug still Die Stadt Meißen will nach den zahlreichen Pannen kein weiteres Risiko eingehen.

Wurde am Donnerstag vorläufig außer Betrieb genommen: der Panoramaaufzug am Meißner Burgberg.

Oberbürgermeister Olaf Raschke hat am Donnerstag mit einem Eilentscheid auf die jüngste Panne am Panoramaaufzug reagiert.

„Aufgrund der hohen Störungsrate im Januar 2017 hat der Oberbürgermeister heute verfügt, den Aufzug vorübergehend stillzulegen, um etwaige Fehlerquellen und Störungen geordnet beseitigen zu lassen“, teilte Sprecherin Katharina Reso mit. Das Parkhaus am Fuße des Burgberges bleibe geöffnet, jedoch werde hier darauf hingewiesen, dass der Panoramaaufzug vorübergehend außer Betrieb sei.

Die Monteure der Dresdner Firma FB Aufzüge waren am Donnerstag zum wiederholten Mal in diesem Jahr zum Meißner Panoramaaufzug am Burgberg gerufen worden. Die Anlage musste erneut wegen technischer Mängel gewartet werden. (SZ/pa)

