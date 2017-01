OB Raschke gesteht Fehler ein Nach den hitzigen Debatten zur Nichtveröffentlichung von Beschlussvorlagen hat sich Meißens OB nun zu Wort gemeldet.

In einer kurzfristig einberufenen Presseinformation erklärte das Stadtoberhaupt, dass er sehr für Transparenz und die Einbeziehung der Bürger sei. Sein Entschluss, nicht mehr die kompletten Unterlagen im Ratsinformationssystem zu veröffentlichen, habe damit zu tun gehabt, dass es in der Geschäftsordnung des Stadtrates an einer klaren Regelung diesbezüglich mangele.

Raschke räumt ein, dass er über seine Beweggründe hätte eher informieren müssen. Außerdem bedauere er, dass er vor der Prüfung durch die Kommunalaufsicht die Sperrung der Unterlagen vor Sitzungsterminen eigenmächtig veranlasst habe. „Hier hätte ich mich besser mit einem Rechtsanwalt, von denen es in unserem Stadtrat ja genügend gibt, kurzschließen sollen und erst danach entscheiden.“

Dass die Diskussionen darum so hohe Wellen schlugen, sei ihm nun eine Lehre. Dennoch will Raschke die in der nächsten Woche erwartete Antwort der Aufsichtsbehörde abwarten, bevor Meißen wieder zur alten Veröffentlichungspraxis zurückkehrt.

Danach soll das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Stadtrates kommen, damit die Stadträte ihre Geschäftsordnung präzisieren können. (SZ/mhe)

