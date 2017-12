OB prüft Bratwurststreit In Bischofswerda wieherte der Amtsschimmel. Die Reaktionen auf Facebook sind eindeutig.

Um einen Bratwurststand ist in Bischofswerda ein Streit entbrannt. © dpa

Bischofswerda. Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) sagt im „Bratwurststreit“ eine „vernünftige Lösung“ zu. „Ich gehe dem nach“, erklärte das Stadtoberhaupt am Donnerstagabend auf Facebook. Die zuständige Amtsleiterin sei bereits im Urlaub. „Gleich am 3. Januar spreche ich das Thema an“, erklärte Holm Große. Er reagierte damit auf die Facebook-Diskussion, die der SZ-Artikel „Bratwurststreit in Bischofswerda“ ausgelöst hat.

Maik Kamptner hatte am zweiten Adventswochenende vor seinem Blumenhaus Simke einen Grill aufgebaut und Bratwürste daraufgelegt. Dem Vollzugsbediensteten der Stadt fiel das auf. Er fotografierte den Geschäftsmann, unterließ es aber, ihn darauf hinzuweisen, dass er dafür eine Genehmigung braucht. Wenige Tage später kam ein Brief vom Ordnungsamt zu einem so genannten Anhörungsverfahren.

Als „eigenartig und unprofessionell“ wird das Verhalten des städtischen Bediensteten auf Facebook charakterisiert. Andere kritisieren die Bürokratie im Rathaus: „Das ist Schiebock – knicken, lochen, abheften“, schreibt beispielsweise Heike Hartmann. (szo)

