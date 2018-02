OB Müller aus Korea zurückgekehrt Nach der Reise steht fest: Chuncheon wird keine neue Partnerstadt. Trotzdem sollen die Kontakte enger werden.

Riesas Oberbürgermeister Marco Müller. © Archiv/Lutz Weidler

Riesa. Mit einer Fülle von Eindrücken ist Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) aus Südkorea zurückgekehrt. Er sei überrascht gewesen, „wie innovativ in Chuncheon gearbeitet wird“. Gemeinsam mit anderen Gästen aus Sachsen, darunter Landrat Arndt Steinbach (CDU), besichtigte Müller unter anderem die nagelneue Stadtbibliothek und ein Bioindustry Center. „Das ist ein großes Gründerzentrum, in dem zahlreiche Start-up-Unternehmen angesiedelt sind“, so Müller.

Bei einem Empfang bei Chuncheons Bürgermeister Choi Dong Yong äußerten beide Seiten die Absicht, die Kontakte in Wirtschaft, Bildung und Kultur auszubauen. „Eine Partnerschaft im klassischen Sinn ist nicht vorgesehen“, betonte Riesas Oberbürgermeister.

Am Rande des Besuchs bestand auch Gelegenheit zu einem privaten Abstecher zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Auf Einladung des deutschen Botschafters Stephan Auer weilten Müller und Steinbach gemeinsam mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Deutschen Haus und konnten mit Sportlern und Trainern des deutschen Olympiateams Gespräche führen, darunter Maria Höfl-Riesch und Fritz Dopfer. (SZ)

