OB lädt zum Bürgerforum Alexander Ahrens will sich im Steinhaus den Fragen der Bautzener stellen. Stadträte reagieren mit Kritik.

OB Alexander Ahrens will sich den Fragen der Bautzener stellen. © Uwe Soeder

Seit rund 500 Tagen ist Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) im Amt. Diese Zahl hat der OB zum Anlass genommen, um ein Bürgerforum abzuhalten. Am 3. März ab 17 Uhr will er sich im Steinhaus einem breiten Publikum stellen, wie Alexander Ahrens auf seiner Facebookseite und der städtischen Webseite ankündigt. Unter dem Motto „Bautzen – heute und morgen“ soll es neben einer ersten Bilanz auch um offene Fragen und Vorhaben für die Zukunft der Stadt gehen. Dafür setzt der OB auf das Engagement der Bautzener. Bis zum 20. Februar können sie Fragen per Post, E-Mail und via Online-Formular über Bautzens Webseite an den Oberbürgermeister stellen. Auf die am häufigsten angesprochenen Probleme möchte Alexander Ahrens beim Bürgerforum eingehen.

Diese Ankündigung hat für einige Stadträte einen faden Beigeschmack. Insbesondere die CDU-Fraktion fühlt sich von der Stadtspitze nicht ausreichend informiert. Er habe nichts gegen ein Bürgerforum, die Bautzener sollen sich möglichst aktiv in die Stadtpolitik einbringen, findet CDU-Stadtrat Dirk Lübke. „Aber der jetzige Aufruf des Oberbürgermeisters riecht geradezu nach medialem Aktionismus, einem Ablenkungsmanöver und Selbstbeweihräucherung.“ Der OB würde den Stadtrat umgehen, anstatt sowohl mit den Bürgern als auch den Räten zufriedenstellend zu kommunizieren, so Lübkes Kritik.

Verweis auf gestiegene Gebühren

Es habe bisher nur Alleingänge gegeben, ein gemeinsames Voranbringen habe in den vergangenen 500 Tagen nicht stattgefunden, meint FDP-Stadtrat Mike Hauschild. Kein einziges eigenes Wahlversprechen sei von Alexander Ahrens umgesetzt worden. „Bis jetzt sind nur die Kosten für die Bürger explodiert“, sagt Hauschild mit Verweis auf die gestiegenen Kita- und Sportstättengebühren.

Vor wenigen Tagen hatte die CDU-Stadtratsfraktion die Arbeitsweise der Rathausspitze kritisiert. Zu spät würde man bei wichtigen Entscheidungen einbezogen. Unklar sei, welche Ziele die Stadtspitze überhaupt verfolge. Aus Sicht der CDU-Stadträte entstehe der Eindruck, die Bürgermeister würden keine Initiativen erarbeiten, um Bautzen voranzubringen. Schützenhilfe erhielt Alexander Ahrens hingegen von der SPD. Fraktionsvorsitzender Roland Fleischer wies die Vorwürfe der CDU entschieden zurück. Ziele zur Entwicklung der Stadt seien in der Haushaltssatzung deutlich erkennbar. Diese sei über Wochen diskutiert worden. (SZ/ma)

Fragen gehen per Post an: Stadtverwaltung Bautzen, Oberbürgermeister, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen; per E-Mail an: buergerbeteiligung@bautzen.de; Online-Formular auf www.bautzen.de

zur Startseite