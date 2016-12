OB-Kandidatin hängt Wahlplakate auf

Die Kandidatin der CDU für die Pirnaer Oberbürgermeisterwahl am 15. Januar 2017, Ina Hütter, wird sich ab dieser Woche den Einwohnern auf Wahlplakaten präsentieren. Sie begründet ihre Aktion damit, dass der Wahltermin näher rückt. Ina Hütter stieg dabei selbst auf die Leiter und half dabei, die Wahlwerbung aufzuhängen. Gemeinsam mit ihrem Wahlkampfteam, will sie die von der Stadtverwaltung genehmigten 100 Standorte, plakatieren. Mit Weihnachtsschmuck geschmückte Laternen sollen aber dabei ausgelassen werden. Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke, der ebenfalls zu Wahl antritt, will seine Plakate hingegen erst nach den Weihnachtsfeiertagen aufhängen. (SZ/mö)

