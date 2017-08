OB-Kandidaten im Kreuzverhör Torsten Pötzsch und Rico Jung bewerben sich als Einzige um den Sitz im Rathaus Weißwasser. Heute stellen sie sich den Fragen der Bürger im Stadtpavillon.

Die OB-Kandidaten Rico Jung (links) und Torsten Pötzsch. © André Schulze

Wenn am 24. September ein neuer Bundestag gewählt wird, dann haben die Bürger aus Weißwasser an den Wahlurnen auch gleichzeitig darüber zu entscheiden, wer in den nächsten Jahren die Verantwortung im Rathaus trägt. Für das Amt des Oberbürgermeisters bewerben sich der bisherige OB Torsten Pötzsch (Klartext) und Rico Jung, bisher Kämmerer der Stadtverwaltung. Er tritt als unabhängiger Einzelkandidat an. Andere Bewerber gibt es nicht. Alle anderen Parteien und Vereinigungen verzichten auf eigene Kandidaten. Die Linke hatte signalisiert, bis auf einen Stadtrat für Torsten Pötzsch stimmen zu wollen, hingegen unterstützen SPD-Ortsverein und CDU-Ortsverband Rico Jung.

In einer vom DGB Kreisverband Görlitz organisierten öffentlichen Veranstaltung treffen der Amtsinhaber und sein Herausforderer heute, ab 18 Uhr, im Pavillon des Stadtvereins aufeinander. Interessenten sind dazu herzlich eingeladen. Um zu hören, wie sich die Kandidaten die weitere Entwicklung einer lebendigen Stadt Weißwasser vorstellen, welche Möglichkeiten sie für Wirtschaftsförderung und Investitionen sehen und wie sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen wollen. Darüber hinaus haben die Zuhörer Gelegenheit, die Kandidaten mit eigenen Fragen zu löchern. (ck)

DGB-Wahlforum mit den OB-Kandidaten für Weißwasser am 24. August, um 18 Uhr, im Pavillon des Stadtvereins Weißwasser, Sorauer Platz 2

