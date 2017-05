OB Hilbert sucht Stadträte Beim offenen Rathaus können alle mal Politiker spielen. Außerdem erklärt die Verwaltung ihre Arbeit.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. © René Meinig

Dirk Hilbert (FDP) will das Klima zwischen Bürgern und Politikern und in der ganzen Stadt verbessern. Deshalb lädt der Oberbürgermeister am 10. Juni zum offenen Rathaus ein. Von 9 bis 17 Uhr gibt es Einblicke in die Verwaltung und die Fraktionen des Stadtrates. „Es gibt auch die Chance, selber mal Stadtrat sein zu können“, so der OB. In einem Planspiel unterstützen die Fraktionen Interessierte, die dann in eine Stadtratssitzung gehen, die OB Hilbert selber leitet. „Wenn mir das gut gefällt, behalte ich sie“, scherzt Hilbert. Wer dabei sein will, muss sich vorher anmelden.

Zudem geht es um die Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025. Das Rathaus bietet auch einen „Verwaltungs-Slam“ an. Dabei soll erklärt werden, wie Verwaltungsarbeit abläuft, weshalb manchmal lange auf Entscheidungen gewartet werden muss, wie viele Ämter in eine Angelegenheit einbezogen werden müssen und so weiter. „Manche fragen sich bestimmt: Was machen die den lieben langen Tag?“, so Hilbert. „Das wollen wir auf unkonventionelle Art erklären.“ Wie genau das ablaufen soll, dafür würde noch an Details geplant.

„Wir möchten mit den Dresdnern ins Gespräch kommen. Es soll nicht beim flüchtigen Blick hinter die Kulissen und beim üblichen Rahmenprogramm bleiben“, verspricht der OB. Es gebe viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Dafür müssten aber auch die Bürger mitmachen. „Stadtpolitik ist keine Einbahnstraße“, stellt Hilbert klar. Aber auch für Familien gibt es etwas zu sehen. So baut die Feuerwehr einiges an Technik vor der Goldenen Pforte auf. Und am Folgetag präsentiert sich die Staatsregierung beim offenen Regierungsviertel auf der anderen Seite der Elbe. Das konkrete Programm und Anmeldungen als Stadtrat zum offenen Rathaus sind im Internet abrufbar.

www.dresden.de/offenesrathaus

