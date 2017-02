OB Hilbert stellt sich den Dresdnern Nach der Kritik an Bussen und dem Flüchtlingsfriedhof, gibt es eine Sondersprechstunde und ein Bürgerforum für alle.

Die wüsten Pöbeleien gegen die Kunstaktionen auf dem Neumarkt und seit Freitag auch auf dem Theaterplatz, mit Rufen wie „Volksverräter“, nimmt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zum Anlass, mit den Bürgern zu diskutieren. Deshalb lädt er die Dresdner am 27. Januar von 16 bis 19 Uhr zur Sondersprechstunde über die Gedenkformen am 13. Februar in sein Dienstzimmer im Rathaus, in der zweiten Etage.

„Die Kunstaktionen zum diesjährigen 13. Februar bewegen viele. In der Stadt wird kontrovers darüber diskutiert. Zu solchen Diskussionen anzuregen, war ein Grund, warum wir uns zu neuen Formaten und Bezügen entschlossen haben. Darauf gehe ich gern ein“, sagt Hilbert.

Dirk Hilbert macht seit Juni eine monatliche Bürgersprechstunde, der reguläre Termin am Sonnabend, 25. Februar, ist allerdings bereits ausgebucht. Deshalb bietet er nun zusätzlich den Montag, 27. Februar, an. Interessierte müssen sich dafür aber vorab im Büro des Oberbürgermeisters anmelden, um einen Termin zu bekommen.

Bereits am 16. Februar findet ein Bürgerforum zu den umstrittenen Kunstwerken statt. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) sucht den Dialog im Zusammenhang mit den hochkant gestellten Bussen auf dem Neumarkt und dem simulierten Flüchtlings-Massengrab auf dem Theaterplatz, die Kunstwerke im öffentlichen Raum, die aktuell für so viel Unmut sorgen. Im Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025 lädt sie am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr in den Lichthof des Verkehrsmuseums am Neumarkt alle Interessierten ein.

„In Dresden wird gerade intensiv über Kunst diskutiert“, so Klepsch. „Darüber freuen wir uns.“ Die Kulturhauptstadtbewerbung könne dafür einen Rahmen bieten. „Anbrüllen und Auspfeifen bringt uns nicht weiter. Das Bürgerforum ist ein Angebot, unterschiedliche Meinungen auszutauschen und auch auszuhalten“, erklärt die Bürgermeisterin. Alle Dresden seien eingeladen, sich zu beteiligen. Der Eintritt ist frei. Sie verweist auch erneut auf die Kulturhauptstadtbewerbung und die Möglichkeit, sich auch daran mit Ideen und Vorschlägen zu beteiligen.

oberbuergermeister@dresden.de oder 0351 4882149

