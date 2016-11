OB Hilbert schmettert Untersuchungsausschuss ab

In seiner Rede vor dem Stadtrat hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) es bereits despektierlich als „politische Spielchen“ bezeichnet, dass Grüne und Linke der Versammlungsbehörde auf den Zahn fühlen wollen. Im Ältestenrat lehnte er es nun ab, einen Ausschuss einzusetzen, der das Verhalten der Behörde untersucht.

Schon länger meinen manche Politiker, die Stadt messe mit zweierlei Maß: Wenn Pegida Versammlungen anmeldet, bekomme das Bündnis jeden gewünschten Ort, nahezu jede Zeit werde möglich gemacht. Der Gegenprotest müsse mit härteren Auflagen rechnen und werde behindert. Pegida wird laut Linke-Fraktionschef André Schollbach der rote Teppich ausgerollt.

Deshalb haben Linke und Grüne einen zeitweiligen Ausschuss beantragt. Dieser solle sämtliche Versammlungsanmeldungen, Bescheide und Auflagen unter die Lupe nehmen, um nachzuprüfen, ob sich der Verdacht bestätigt, ober ob alle Demonstrationen gleich behandelt werden. Die SPD dagegen will lieber eine Sachverständigenanhörung, um vergleichen zu können, wie in anderen Städten mit Anmeldungen von Pegida-Ablegern und deren Gegnern umgegangen wird. Doch beide Anträge schmetterte Hilbert jetzt ab.

„Bei den Anträgen bestehen rechtliche Bedenken wegen der Zulässigkeit“, so Rathaussprecher Kai Schulz. Es handele sich beim Versammlungsrecht um eine Weisungsangelegenheit, die der Oberbürgermeister in eigener Zuständigkeit, aber nach Vorgaben des Freistaates Sachsen erledigt. Die rechtliche und fachliche Aufsicht liege somit bei der Landesdirektion, diese sei bei Fragen des Versammlungsrechts auch zu beteiligen. Deshalb werden die beiden Anträge nicht in den Ausschüssen diskutiert, sondern der Landesdirektion zur Prüfung übermittelt. In der Stadt seien aber keine Untersuchungs- oder Prüfausschüsse zulässig. Damit könnten diese keine Gutachten in Auftrag geben. Gleiches gelte für den Antrag für die Sachverständigenanhörung.

Zudem gebe es in beiden Anträgen keine Vorschläge, wie die Personal- und Sachkosten beglichen werden sollen, die anfallen. Dies sei aber notwendig. „Grundsätzlich bleibt der Oberbürgermeister bei seinem Angebot, ein oder mehrere neutrale Rechtsgutachten über die Arbeit der Versammlungsbehörde in Auftrag zu geben“, so Schulz. Dies könne schnell und ohne Rechtsunsicherheit über die Zuständigkeiten geschehen. „Es würde auch verhindern, dass eine Bewertung der Arbeit der Versammlungsbehörde aus der politischen Sichtweise heraus erfolgt“, so Schulz.

Hilbert sei nicht an der Aufklärung interessiert, heißt es von der anderen Seite. Für Klarheit reiche kein Rechtsgutachten. Es könne rechtlich sauber, aber doch zum Nachteil einer Seite entschieden werden.

