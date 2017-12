OB Hilbert besucht Jugendtreff Dirk Hilbert kommt am Montag nach Weixdorf.

Der Jugendclub an der Pastor-Roller-Straße in Weixdorf. © Thorsten Eckert

Weixdorf. Bekommt das Weixdorfer Jugendzentrum jetzt Unterstützung von oberster Stelle? An diesem Montag ist Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zu Besuch in den Räumen auf der Pastor-Roller-Straße. Den Nutzungsvertrag für diese hat der Vermieter CJD zum Jahresende gekündigt. Die Mitglieder sind geschockt, das Jugendamt hat aber bereits die schlimmsten Befürchtungen zerstreut. Das Vereinsheim müsse bis 2029 für die Jugendhilfe genutzt werden. Die Stadt wolle darüber beraten, wie der Verein finanziell unterstützt werden kann. Ab 17 Uhr wollen die Vereinsmitglieder am Montag mit dem Stadtoberhaupt über dieses und weitere Themen sprechen.

Für Hilbert ist es die zweite Station eines Rundgangs durch die Ortschaft. Zuvor besucht er die Firma Waco Gerätetechnik. Um 18 Uhr lädt Hilbert zur Bürgersprechstunde ins Rathaus Weixdorf ein. Anschließend nimmt der Oberbürgermeister an der Sitzung des Ortschaftsrates teil. (SZ/sh, tdr)

