OB Große wehrt sich gegen Vorwürfe Der zurückgetretene BFV-Vize Ulbricht kritisiert die Stadt wegen mangelnder Hilfe für den Sport. Der OB und Stadtrat Kern verweisen auf Investitionspläne.

Oberbürgermeister Holm Große wehrt sich gegen die Vorwürfe. © Steffen Unger

Nach der Kritik von LaOla-Großküchenchef Jens Ulbricht (SZ, 4.3., Seite 19 und online) an der Stadtpolitik sieht sich Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) zu Unrecht in der Schusslinie. Unterstützt wird er von Stadtrat Frank Kern (SPD). Beide äußerten sich am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung.

Beide wehren sich gegen den Vorwurf, der Sport, speziell der BFV werde zu wenig unterstützt. „Dem BFV wird in vielen Bereichen geholfen. Wir erinnern da nur an den neuen Kunstrasenplatz, die Nutzungsvereinbarung für die Sporthalle Süd II, aber auch die gute Zusammenarbeit im Vorfeld des Ende März anstehenden Pokalspiels“, heißt es in der Erklärung. Allerdings gelte auch der „eherne Grundsatz der Gleichberechtigung unserer zahlreichen Vereine“. Große und Kern verweisen auf vom Stadtrat beschlossene Investitionspläne. Der Bau eines Sicherheitszaunes am Gästeblock des Stadions Wesenitzsportpark (WSP) ist demnach nicht vorgesehen, erst „für einen späteren zweiten Bauabschnitt der Sanierung des Stadions“. Dass es bisher nur zum ersten Bauabschnitt kam, erkläre sich „mit den finanziellen Möglichkeiten und dringenden Investitionen“ an anderer Stelle.

Stadt sollte mehr helfen

Jens Ulbricht hatte seinen Rücktritt als BFV-Vize damit begründet, dass der BFV angesichts des sportlichen Wertes, den man abliefere, von der Stadt nicht angemessen unterstützt wird. Das Pokal-Halbfinale am 26. März nannte er als ein Beispiel. Für das Spiel ist ein Sicherheitszaun im WSP gefordert. Vor dem Umbau des Stadions im Auftrag der Stadt gab es diesen Zaun. Ulbricht hätte erwartet, dass die Stadt deswegen den Verein jetzt beim Aufbau einer mobilen Anlage mehr hilft. Aber „meine Befürchtungen sind wahr geworden. Der Verein steht alleine da“, so Ulbricht.

Auch das BFV-Präsidium äußerte sich kritisch, was die Zusammenarbeit mit der Stadt für das Pokalspiel angeht (SZ 24.2./online). Das Spiel soll im stadteigenen Stadion WSP aber stattfinden können. Darauf verständigten sich beide Seiten. (SZ/ass)

