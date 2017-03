OB Große verteidigt Spielentscheidung Die Ausschreitungen am Rande des Sachsenpokalspiels in Bischofswerda bewegen die Gemüter. Auf Facebook meldet sich OB Holm Große zu Wort.

Beim Fußball-Pokalspiel am Sonntag in Bischofswerda war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Rocci Klein

Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) sieht hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen für das Pokalhalbfinalspiel des Bischofswerdaer FV 08 gegen den 1. FC Lok Leipzig keine Versäumnisse – weder beim Veranstalter, dem Bischofswerdaer Fußballverein, noch bei der Stadt. In einer am Dienstagabend auf Facebook veröffentlichten Erklärung schreibt er unter anderem: „Viele Bischofswerdaer fragen jetzt, warum das Spiel in Bischofswerda stattgefunden hat. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass es sich beim Fußball-Sachsenpokal um einen sportlichen Wettbewerb handelt und die Partie und der Austragungsort durch den Sächsischen Fußballverband angesetzt wurde. Als Stadt haben wir, als Oberbürgermeister habe ich, dem BFV 08 und seinem Präsidium im Vorfeld klare Anforderungen gestellt und diese schriftlich vereinbart. Diese wurden durch den Verein erfüllt und umgesetzt.“

Die Auflagen betrafen sowohl die Absperrungen und den Schutz des städtischen Eigentums als auch die Abstimmung mit der Polizei zum Austragungsort, welche „zu 100 Prozent“ erfolgt sei. „Ohne Freigabe des Stadions und des Sicherheitskonzeptes sowie der verwendeten mobilen Absperrung durch die Polizeidirektion Görlitz hätten wir als Stadt die Austragung des Spiels untersagt“, schreibt der OB. Die Polizei habe ihm gegenüber bestätigt, dass der BFV 08 im Stadion und die Stadt Bischofswerda im öffentlichen Raum „alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit sehr gut organisiert und umgesetzt haben“. Gegen ein derartiges Ausmaß von (möglicherweise organisierter) Gewalt hätte aber wohl nur eine Chance zum Zugriff der Polizei im Vorfeld bestanden – was aber nach deutschem Recht klarer Verdachtsmomente bedurft hätte.

Holm Große kündigt „zeitnah“ eine Diskussion zur künftigen Absicherung großer Sportveranstaltungen an. Zugleich sieht er Defizite in der vor seiner Amtszeit erfolgten Sanierung des Wesenitzsportparks. Er schreibt: „Für mich und viele Bischofswerdaer Bürger ist es bis heute nur schwer nachvollziehbar, warum im ersten Bauabschnitt so gebaut wurde, dass Sicherheitsvorkehrungen für größere Veranstaltungen nicht mehr gegeben sind. Entweder, wir finden hier gemeinsam Wege, unter starker Einbeziehung der zahlreichen Sponsoren und Freunde des BFV 08, oder es wird in Bischofswerda keinen hochklassigen Fußball mehr geben.“

Lok gibt dem BFV eine Mitschuld

Demgegenüber behauptet der 1. FC Lokomotive Leipzig in einer Erklärung, einige Sicherheitsmaßnahmen, die im Vorfeld besprochen worden waren, seien nicht umgesetzt worden. Bereits im Vorfeld habe man „mehrfach darauf hingewiesen, dass das Pokal-Halbfinale aus diversen infrastrukturellen Gründen nicht in Bischofswerda stattfinden kann“ und zugleich angeboten, das Spiel nach Leipzig zu verlegen. „Der Bischofswerdaer FV, der sonst im Durchschnitt Spiele vor 180 Zuschauern austrägt, war absolut überfordert mit der Situation. Unter diesen Voraussetzungen hätte man in Leipzig niemals angepfiffen“, heißt es in der Erklärung wörtlich. Unter den rund 120 Leipzig-Anhängern, die sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in den Wesenitzsportpark verschafften, seien auch „Leute aus Lok-fremdem Umfeld“ gewesen.

Bei den Ausschreitungen am Sonntag im Zusammenhang mit dem Halbfinale wurden sieben Menschen verletzt. Leipziger „Fans“ durchbrachen einen Zaun, beschädigten mit Feuerwerkskörpern die knapp zwei Jahre alte Tartanbahn im Stadion, plünderten zwei Getränkewagen und zerstörten sie. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen sechs Lok- und drei BFV-Anhänger ein. (rk, SZ). (rk/SZ)

